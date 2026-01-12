  1. हिन्दी समाचार
  3. UP News: आशीष गोयल, संजय प्रसाद, मुकेश मेश्राम समेत ये अफसर बने अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार में तैनात करीब आधा दर्जन आईएएस अफसरों को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव बनने वालों में आशीष गोयल, संजय प्रसाद, अमृत अभिजात, आर रमेश कुमार और मुकेश मेश्राम का नाम शामिल है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में तैनात करीब आधा दर्जन आईएएस अफसरों को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव बनने वालों में आशीष गोयल, संजय प्रसाद, अमृत अभिजात, आर रमेश कुमार और मुकेश मेश्राम का नाम शामिल है। वहीं, केंद्र में तैनात भुवनेश कुमार, मृत्युंजय नारायण, संतोष यादव को प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की गई।

पढ़ें :- समाज के अंदर फूट डालकर भाजपा के लोग अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं...वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने साधा निशाना

 

पढ़ें :- हरदोई में थाने के अंदर पत्नी को मारी गोली, प्रेमी के साथ जाने से गुस्‍सा था पति
