UP News: आशीष गोयल, संजय प्रसाद, मुकेश मेश्राम समेत ये अफसर बने अपर मुख्य सचिव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में तैनात करीब आधा दर्जन आईएएस अफसरों को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव बनने वालों में आशीष गोयल, संजय प्रसाद, अमृत अभिजात, आर रमेश कुमार और मुकेश मेश्राम का नाम शामिल है। वहीं, केंद्र में तैनात भुवनेश कुमार, मृत्युंजय नारायण, संतोष यादव को प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की गई।