UP News : योगी सरकार ने 15 PPS अफसरों का किया तबादला, मोहिनी पाठक पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अपर पुलिस अधीक्षक बनीं

यूपी (UP) योगी सरकार (Yogi Government) ने गुरुवार को प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग के 15 अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। मोहिनी पाठक (Mohini Pathak) को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अपर पुलिस अधीक्षक (Additional Superintendent of Police of Police Recruitment and Promotion Board) नियुक्त किया गया है।