हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सभी जिलों की चिकित्सा सुविधाओं का मांगा ब्योरा , कहा-कागजी आंकड़ों से नहीं बचेगा जीवन, बिना वेंटिलेटर रिकॉर्ड किस काम के?

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow Bench) ने यूपी की बदहाल चिकित्सा सुविधाओं पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार को सभी जिलों के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण देते हुए हलफनामा (Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी पूछा कि ये सुविधाएं मरीजों की स्थानीय जरूरतों को किस हद तक पूरा करती हैं? अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई, 2026 को होगी।

खासकर हाल ही में खुले कॉलेजों और सभी जिलों के अस्पतालों में दी जा रही मेडिकल सुविधाओं, जिसमें वेंटिलेटर की डिटेल्स भी शामिल हों

लखनऊ बेंच ने अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों, खासकर हाल ही में खुले कॉलेजों और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अस्पतालों में दी जा रही मेडिकल सुविधाओं, जिसमें वेंटिलेटर की डिटेल्स भी शामिल हों। कोर्ट ने यह भी पूछा कि ये सुविधाएं मरीजों की लोकल जरूरतों को कितनी पूरी करती हैं? कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य को यह भी बताना चाहिए कि क्या प्राइवेट मेडिकल अस्पतालों और क्लीनिकों के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए किसी कानून या उसके तहत बनाए गए नियमों या किसी और तरीके से कोई रेगुलेटरी सिस्टम है। खासकर मरीजों को दिए जाने वाले इलाज और सेवाओं के लिए लिए जाने वाले पैसे के संबंध में।

यह आदेश जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की डिवीजन बेंच ने 22 अप्रैल को NGO ‘वी द पीपल’ द्वारा 2016 में अपने जनरल सेक्रेटरी प्रिंस लेनिन के जरिए फाइल की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) के जवाब में पास किया था। PIL में लखनऊ के सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल यूनिवर्सिटी में जरूरी वेंटिलेटर की डिटेल्स मांगी गई थीं। पिटीशनर ने इलाज से जुड़े दूसरे मुद्दे भी उठाए थे।

कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सेक्रेटरी के ज़रिए केंद्र सरकार को दूसरी पार्टी बनाने का निर्देश दिया

कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सेक्रेटरी के ज़रिए केंद्र सरकार को दूसरी पार्टी बनाने का निर्देश दिया। इसने यह भी निर्देश दिया कि प्राइवेट मेडिकल अस्पतालों के रेगुलेशन और जब तक पहले से मौजूद न हो, किसी कानून की ज़रूरत के बारे में जवाब देने के लिए भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे को नोटिस भेजा जाए।

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि राज्य सरकार के हलफ़नामे में यह भी बताया जाए कि लखनऊ में राम मनोहर लोहिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़ और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़ की तरह कितने स्पेशल अस्पताल, जैसे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोले गए हैं या दूसरे ज़िलों में खोलने का प्रस्ताव है, ताकि मरीज़ों को लखनऊ भागने के लिए मजबूर न होना पड़े।

कोर्ट ने पूछा कि पिछले 5 सालों में ऐसे स्किल्ड लोगों के लिए कितनी भर्तियां की गई हैं?

कोर्ट ने कहा कि इस सिस्टम को विकेंद्रीयकृत क्यों नहीं किया जाता ताकि ऐसे अस्पताल सभी इलाकों में, अगर सभी ज़िलों में नहीं, तो आस-पास के ज़िलों के लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हों। क्या वेंटिलेटर चलाने के लिए स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है? क्या वे भर्ती होने पर उपलब्ध हैं, अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? कोर्ट ने पूछा कि पिछले 5 सालों में ऐसे स्किल्ड लोगों के लिए कितनी भर्तियां की गई हैं?

इसमें कोर्ट ने यह भी पूछा कि सरकारी डॉक्टरों को दी जाने वाली सैलरी, प्राइवेट अस्पतालों में इसी तरह के डॉक्टरों को दी जाने वाली सैलरी के मुकाबले काफी है या नहीं, इस पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि आखिर सरकारी अस्पतालों में कम सैलरी की वजह से उनमें से कई प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं, जिससे आम नागरिक अपनी कीमती एक्सपर्टीज़ और सेवाओं से वंचित हो जाते हैं। यह भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए सोचने का सवाल है कि डॉक्टरों और दूसरे स्पेशलिस्ट को उनकी सैलरी तय करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के दूसरे कैडर के साथ मिलाना कितना सही और न्यायसंगत है।

कोर्ट ने कहा कि कोशिश यह होनी चाहिए कि काफी संख्या में वेंटिलेटर दिए जाएं ताकि वेंटिलेटर न मिलने की वजह से किसी की मौत न हो

कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं ब्यूरोक्रेसी में दूसरे अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि यह एक नागरिक के गुज़ारे और जीवन के अधिकार से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि कोशिश यह होनी चाहिए कि काफी संख्या में वेंटिलेटर दिए जाएं ताकि वेंटिलेटर न मिलने की वजह से किसी की मौत न हो। कोर्ट ने कहा,कि डेटा इस पहलू पर ध्यान नहीं देता है, असल में, ऐसा लगता है कि राज्य में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसी खास दिन किसी खास हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कितनी डिमांड थी और कितने वेंटिलेटर दिए जाने के लिए उपलब्ध थे। जब तक यह काम नहीं किया जाता, ये डेटा बेकार होंगे।

बजट का प्राथमिक आवंटन स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के ज़िंदा रहने के लिए एक बेसिक ज़रूरत है

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास जो भी संसाधन हैं, उनमें से प्राथमिक आवंटन स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए क्योंकि यह किसी व्यक्ति के ज़िंदा रहने के लिए एक बेसिक ज़रूरत है। इसलिए, हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह ऊपर बताई गई बातों के नज़रिए से पूरे मामले पर फिर से विचार करे और सिर्फ़ यह कहकर संतुष्ट न हो जाए कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो भी मिनिमम नॉर्म्स तय किए हैं, वे पूरे किए जा रहे हैं, जैसा कि बताया गया है, जो एक हॉस्पिटल में उपलब्ध कुल बेड का 10 फीसदी से 15 फीसदी होना चाहिए।

अगर हॉस्पिटल किसी दिन काफ़ी संख्या में वेंटिलेटर नहीं दे पाते हैं, तो उन नंबरों का क्या फ़ायदा जो “हमारे सामने” रखे गए हैं

कोर्ट ने कहा कि सवाल अभी भी बना हुआ है कि एक दिन में कितने मरीज़ हॉस्पिटल आते हैं, जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत हो सकती है और अगर हॉस्पिटल किसी दिन काफ़ी संख्या में वेंटिलेटर नहीं दे पाते हैं, तो उन नंबरों का क्या फ़ायदा जो “हमारे सामने” रखे गए हैं और उस मामले में नेशनल मेडिकल कमीशन के नियम क्या हैं? कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार इस मामले पर पूरी ईमानदारी, लगन और तेज़ी से दोबारा विचार करेगी, जैसा कि उससे उम्मीद की जाती है, क्योंकि इसका मकसद राज्य के लोगों को हर हॉस्पिटल में ज़रूरी मेडिकल सुविधाएं देना है। इस बारे में फ़ाइल किए जाने वाले हलफ़नामे में यह भी बताया जाएगा कि राज्य भर के अलग-अलग हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाओं के लिए कितने प्रतिशत बजट दिया गया है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी

अदालत ने निर्देश दिया कि “SGPGI, लखनऊ और अन्य स्वायत्त अस्पताल, जो सीधे तौर पर राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी उपरोक्त बातों के आलोक में इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले को 25 मई को उस दिन के शीर्ष 10 मामलों में सूचीबद्ध किया जाए, सभी संबंधित विरोधी पक्षों द्वारा नए हलफनामे दाखिल किए जाएं।