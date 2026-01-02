UP school closed: यूपी में 12वीं तक के स्कूलों में बढ़ी छुट्टी, भीषण ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लिया फैसला

उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 12वीं तक के सभी स्कूलों को पांच जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए हैं।
UP school closed: उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 12वीं तक के सभी स्कूलों को पांच जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 12वीं तक के स्कूलों को तीन जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए थे। वहीं, अब भीषण ठंड को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गयी हैं।