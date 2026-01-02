UP school closed: यूपी में 12वीं तक के स्कूलों में बढ़ी छुट्टी, भीषण ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लिया फैसला

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 12वीं तक के सभी स्कूलों को पांच जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए हैं।

By शिव मौर्या 
UP school closed: उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 12वीं तक के सभी स्कूलों को पांच जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 12वीं तक के स्कूलों को तीन जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए थे। वहीं, अब भीषण ठंड को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गयी हैं।

पढ़ें :- वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में सदैव लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करेगा देश : सीएम योगी

 

