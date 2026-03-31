UP Weather Alert : यूपी में मौसम लेगा यू-टर्न, गरज चमक के साथ लखनऊ सहित 20 जिलों में बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट

UP Weather Alert : यूपी में मंगलवार को 20 पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। साथ ही इन इलाकों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी चेतावनी है। इसके लिए मौसम विभाग (Meteorological Department) ने चेतावनी जारी की है। मौसम के इस बदलाव से प्रदेशभर में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट के आसार हैं। एक दिन पहले सोमवार को पश्चिमी जिलों सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ आदि में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी देखने को मिली।

सीजन का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज

राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, बांदा और वाराणसी जैसे शहरों में सोमवार को इस सीजन का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। बांदा 41.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। जबकि, प्रयागराज में 40.5 डिग्री, वाराणसी में 39.9 डिगी और कानपुर व अमेठी में 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र (Regional Meteorological Centre), लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह (Atul Kumar Singh, Scientist, Lucknow) के अनुसार ईरान के आसपास से सक्रिय हुए विक्षोभ के असर से प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही तापमान में गिरावट की भी संभावना है। एक अप्रैल से मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं।

यहां गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी

सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरेया, बिजनौर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी ललितपुर व आसपास के इलाकों में।

राजधानी में बूंदाबांदी के आसार

राजधानी लखनऊ में सोमवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। मंगलवार को यहां बादलों की सक्रियता बढ़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय (Western Disturbance Active) हो रहा है। इसके असर से लखनऊ में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। साथ ही तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र (Regional Meteorological Centre) के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह (Atul Kumar Singh) ने बताया कि मंगलवार को नए विक्षोभ के असर से लखनऊ में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान तेज रफ्तार हवाएं भी चल सकती हैं।