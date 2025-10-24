UP Weather Alert : पूर्वी यूपी में बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र , बादलों की सक्रियता बढ़ी

लखनऊ। यूपी (UP) में अगले दो तीन दिनों में बादलों की सक्रियता बढ़ने के संकेत हैं। शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) के पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके असर से अब प्रदेश में दिन के चढ़ते पारे पर लगाम लगेगी और मौसम में फिलहाल स्थिरता आएगी। वहीं पूर्वा हवाओं के मद्धिम पड़ते ही रात के पारे में क्रमश: गिरावट की शुरुआत हो चुकी है

मौसम विभाग (Meteorological Department) ने बताया कि आने वाले तीन-चार दिनों में प्रदेश भर में रात के तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। दिन व रात दोनों का तापमान सामान्य तक पहुंचेगा। आगामी 29 अक्तूबर से वाराणसी समेत प्रदेश के पूर्वी-दक्षिणी जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में धूप खिली रही। इससे गर्माहट महसूस की गई।

2 से 3 डिग्री की तापमान में आएगी गिरावट

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ (Regional Meteorological Center, Lucknow) के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह (Senior scientist Atul Kumar Singh) का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में उठे हलचल के असर से उत्तर प्रदेश में दिन का बढ़ता तापमान थमेगा। साथ ही आने वाले तीन-चार दिनों में रात के तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी।