  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. RML में टूट की अटकलों पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा; बोले- आप लोग कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखा रहें हैं मुझ पर

RML में टूट की अटकलों पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा; बोले- आप लोग कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखा रहें हैं मुझ पर

RLM Nepotism Controversy: बिहार एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) में विधायकों की नाराजगी की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद अब वो अपनी बहू साक्षी मिश्रा को कोई बड़ा पद दिलाना की कोशिश में है। जिसको लेकर उनके पार्टी के नेताओं में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। इन खबरों को लेकर कुशवाहा खुलकर नाराजगी जाहिर की है।

By Abhimanyu 
Updated Date

RLM Nepotism Controversy: बिहार एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) में विधायकों की नाराजगी की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद अब वो अपनी बहू साक्षी मिश्रा को कोई बड़ा पद दिलाना की कोशिश में है। जिसको लेकर उनके पार्टी के नेताओं में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। इन खबरों को लेकर कुशवाहा खुलकर नाराजगी जाहिर की है।

पढ़ें :- थोड़ा वक्त दीजिए उसे, आपकी उम्मीदों और भरोसा पर खरा उतरेगा...बेटे दीपक प्रकाश को लेकर हो रही टिप्पणी पर बोले उपेंद्र कुशवाहा

आरएलएम में परिवारवाद के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मीडिया के बन्धूओं, आज कल आप लोग कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखा रहें हैं मुझ पर…! मेरी नहीं तो कम से कम अपनी प्रतिष्ठा का कुछ तो ख्याल रखिए जनाब ! आपको पता है न कि तथ्यहीन, बेबुनियाद और बनावटी खबरों से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। क्योंकि वैसी खबरों की उम्र महज दस-पांच दिनों की ही होती है।” इससे पहले आरोप लग रहे थे कि आरएलएम प्रमुख अपनी बहू साक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाने की कोशिश में हैं।

बता दें कि कुछ दिनों पहले आरएलएम प्रमुख कुशवाहा के आवास पर लिट्टी-चोखा की पार्टी हुई थी। लेकिन, पार्टी के तीन विधायक इस पार्टी से नदारत थे। जिसके बाद आरएलएम में टूट की अटकलें लगनी शुरू हो गयी थीं। वहीं, आरएलएम की विधायक माधव आनंद ने भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात ने इन अटकलों को बल मिला था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

RML में टूट की अटकलों पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा; बोले- आप लोग कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखा रहें हैं मुझ पर

RML में टूट की अटकलों पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा; बोले- आप लोग...

Today Weather : यूपी के 20 ज‍िलों में पड़ेगा घना कोहरा, इन 25 ज‍िलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

Today Weather : यूपी के 20 ज‍िलों में पड़ेगा घना कोहरा, इन...

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा: यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी; 7 लोगों की मौत

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा: यात्रियों से भरी बस खाई में...

सीएमएस राजाजीपुरम कैंपस द्वितीय में ‘एक्ज़ल्ट 1.0’ वार्षिक खेलकूद दिवस का आयोजन

सीएमएस राजाजीपुरम कैंपस द्वितीय में ‘एक्ज़ल्ट 1.0’ वार्षिक खेलकूद दिवस का आयोजन

UP Weather Update: यूपी में बढ़ेगी और ठंड, कई जिलों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी

UP Weather Update: यूपी में बढ़ेगी और ठंड, कई जिलों में घने...

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दिया बड़ा बयान, ताइवान को बताया चीन का अटूट हिस्सा

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दिया बड़ा बयान, ताइवान को...