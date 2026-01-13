उर्वशी रौतेला को मिला एक लाख गुलाबों का अनोखा तोहफ़ा, देखकर हुईं भावुक

मुंबई। ग्लोबल सुपरस्टार उर्वशी रौतेला एक बार फिर सुर्खियों में हैं लेकिन इस बार किसी फिल्म, परफॉर्मेंस या अवॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चे और अनमोल प्यार के लिए, जो उन्हें दुनिया भर के प्रशंसकों से मिला। हाल ही में उर्वशी को उनके चाहने वालों की ओर से एक लाख से भी ज़्यादा गुलाबों का भव्य सरप्राइज़ मिला, जिसने उन्हें भावुक कर दिया। यह कोई साधारण तोहफ़ा नहीं था, बल्कि अलग-अलग देशों से आए प्रशंसकों द्वारा रचा गया एक भावनात्मक उत्सव था-सम्मान, भरोसे और वर्षों की निष्ठा का प्रतीक।

गुलाबों से सजी यह अनोखी झलक देखते ही उर्वशी की आंखों में भावनाएं छलक पड़ीं। आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “मैं खुद को वाकई बहुत खुशकिस्मत और धन्य महसूस करती हूँ। ऐसा प्यार खरीदा नहीं जा सकता। यह वर्षों के भरोसे और जुड़ाव से कमाया जाता है।”

जैसे ही गुलाबों से सजे इस जश्न की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, हर प्लेटफॉर्म पर उर्वशी की दरियादिली और वैश्विक प्रभाव की सराहना होने लगी। बॉलीवुड से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक, उनकी चमक सीमाओं, संस्कृतियों और भाषाओं से परे जाती नज़र आई। इस असाधारण प्रेम-प्रदर्शन ने एक बात साफ कर दी—उर्वशी रौतेला सिर्फ नाम की सुपरस्टार नहीं हैं, बल्कि उस प्यार की वजह से सुपरस्टार हैं जो वह लोगों के दिलों में जगाती हैं। और जैसे-जैसे वह विश्व मंच पर आगे बढ़ती जा रही हैं, उनका फैनबेस हर कदम पर उनके साथ खड़ा है—एक-एक गुलाब के साथ।