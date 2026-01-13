  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. उर्वशी रौतेला को मिला एक लाख गुलाबों का अनोखा तोहफ़ा, देखकर हुईं भावुक

उर्वशी रौतेला को मिला एक लाख गुलाबों का अनोखा तोहफ़ा, देखकर हुईं भावुक

ग्लोबल सुपरस्टार उर्वशी रौतेला एक बार फिर सुर्खियों में हैं लेकिन इस बार किसी फिल्म, परफॉर्मेंस या अवॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चे और अनमोल प्यार के लिए, जो उन्हें दुनिया भर के प्रशंसकों से मिला। हाल ही में उर्वशी को उनके चाहने वालों की ओर से एक लाख से भी ज़्यादा गुलाबों का भव्य सरप्राइज़ मिला, जिसने उन्हें भावुक कर दिया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई। ग्लोबल सुपरस्टार उर्वशी रौतेला एक बार फिर सुर्खियों में हैं लेकिन इस बार किसी फिल्म, परफॉर्मेंस या अवॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चे और अनमोल प्यार के लिए, जो उन्हें दुनिया भर के प्रशंसकों से मिला। हाल ही में उर्वशी को उनके चाहने वालों की ओर से एक लाख से भी ज़्यादा गुलाबों का भव्य सरप्राइज़ मिला, जिसने उन्हें भावुक कर दिया। यह कोई साधारण तोहफ़ा नहीं था, बल्कि अलग-अलग देशों से आए प्रशंसकों द्वारा रचा गया एक भावनात्मक उत्सव था-सम्मान, भरोसे और वर्षों की निष्ठा का प्रतीक।

पढ़ें :- मां का जन्मदिन दुनिया के सबसे ऊंचे होटल में बेहद खास और रॉयल अंदाज़ में उर्वशी रौतेला ने मनाया

गुलाबों से सजी यह अनोखी झलक देखते ही उर्वशी की आंखों में भावनाएं छलक पड़ीं। आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “मैं खुद को वाकई बहुत खुशकिस्मत और धन्य महसूस करती हूँ। ऐसा प्यार खरीदा नहीं जा सकता। यह वर्षों के भरोसे और जुड़ाव से कमाया जाता है।”

जैसे ही गुलाबों से सजे इस जश्न की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, हर प्लेटफॉर्म पर उर्वशी की दरियादिली और वैश्विक प्रभाव की सराहना होने लगी। बॉलीवुड से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक, उनकी चमक सीमाओं, संस्कृतियों और भाषाओं से परे जाती नज़र आई। इस असाधारण प्रेम-प्रदर्शन ने एक बात साफ कर दी—उर्वशी रौतेला सिर्फ नाम की सुपरस्टार नहीं हैं, बल्कि उस प्यार की वजह से सुपरस्टार हैं जो वह लोगों के दिलों में जगाती हैं। और जैसे-जैसे वह विश्व मंच पर आगे बढ़ती जा रही हैं, उनका फैनबेस हर कदम पर उनके साथ खड़ा है—एक-एक गुलाब के साथ।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

‘जन नायकन’ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस दिन होगी केस की सुनवाई

‘जन नायकन’ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस दिन होगी केस की...

उर्वशी रौतेला को मिला एक लाख गुलाबों का अनोखा तोहफ़ा, देखकर हुईं भावुक

उर्वशी रौतेला को मिला एक लाख गुलाबों का अनोखा तोहफ़ा, देखकर हुईं...

'जन नायकन' की रिलीज का मामला: राहुल गांधी बोले-फिल्म को रोकने का प्रयास तमिल संस्कृति पर है हमला

'जन नायकन' की रिलीज का मामला: राहुल गांधी बोले-फिल्म को रोकने का...

'Border 2' में काम करना चाहते थे सुनील शेट्टी, बोले- अगर उनका किरदार ज़िंदा रहता वह फिल्म में जरूर लौटते

'Border 2' में काम करना चाहते थे सुनील शेट्टी, बोले- अगर उनका...

Video Viral : न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में महिला को दिखी पालिका बाजार-चांदनी चौक की झलक

Video Viral : न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में महिला को दिखी...

भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय ने जन सुराज पार्टी से दिया इस्तीफा, बोले- राजनैतिक दल में सक्रिय रहकर काम करना बहुत मुश्किल

भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय ने जन सुराज पार्टी से दिया इस्तीफा, बोले-...