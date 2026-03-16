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US-China Trade Talks : पेरिस में अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता शुरू, ट्रंप-जिनपिंग शिखर सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त

. मध्य पूर्व संकट के बीच बड़े भूराजनीतिक बदलाव (Geopolitical Shifts) के रूप में पेरिस में अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता शुरू हो गई है।

By अनूप कुमार 
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