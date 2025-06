US Embassy in India : भारत में अमेरिकी दूतावास ने वीजा आवेदनों के लिए जारी की नई चेतावनी , जानें नये नियम

US Embassy in India : भारत में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी वीजा (US Visa) के लिए आवेदन करने वाले अप्रवासियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास ने वीजा आवेदकों (Visa applicants) के लिए स्पष्ट चेतावनी जारी की है। दूतावास ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स (पूर्व में द्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, “सोशल मीडिया की जानकारी न देने पर वीजा अस्वीकृत हो सकता है और भविष्य के वीजा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।” पोस्ट में वीजा आवेदकों को याद दिलाया गया कि वे डीएस-160 वीजा आवेदन पत्र भरते समय पिछले पांच वर्षों में इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया यूजरनेम या हैंडल का खुलासा करें।

पोस्ट में लिखा है, “वीजा आवेदकों को डीएस-160 वीजा आवेदन पत्र पर पिछले 5 वर्षों में इस्तेमाल किए गए हर प्लेटफॉर्म के सभी सोशल मीडिया यूजरनेम या हैंडल को सूचीबद्ध करना आवश्यक है।” “आवेदक हस्ताक्षर करने और जमा करने से पहले प्रमाणित करते हैं कि उनके वीजा आवेदन में दी गई जानकारी सत्य और सही है।”

ट्रंप के शासन में, अमेरिकी सरकार ने सोशल मीडिया पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। विदेशी छात्रों को उनकी पोस्ट के आधार पर हिरासत में लेने से लेकर वीजा रद्द करने तक की चेतावनी दी गई है। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा है कि वह अमेरिका आने वाले या वहां रहने वाले लोगों की जांच करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग करेगा।