  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. US-Greenland Conflict : ग्रीनलैंड पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक, बोले-‘अमेरिकी नियंत्रण से कम कुछ भी नामंजूर’

US-Greenland Conflict : ग्रीनलैंड पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक, बोले-‘अमेरिकी नियंत्रण से कम कुछ भी नामंजूर’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की ग्रीनलैंड (Greenland) पर कब्जे को लेकर यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ चुका है। इस बीच एक बार फिर ट्रंप ने ग्रीनलैंड (Greenland) को लेकर अपनी मंशा जाहिर करते हुए साफ कहा कि ग्रीनलैंड (Greenland) पर अमेरिका का नियंत्रण न होना अस्वीकार्य है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की ग्रीनलैंड (Greenland) पर कब्जे को लेकर यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ चुका है। इस बीच एक बार फिर ट्रंप ने ग्रीनलैंड (Greenland) को लेकर अपनी मंशा जाहिर करते हुए साफ कहा कि ग्रीनलैंड (Greenland) पर अमेरिका का नियंत्रण न होना अस्वीकार्य है। ट्रंप का यह बयान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (Vice President JD Vance) के डेनिश और ग्रीनलैंड (Greenland) के अधिकारियों के साथ बातचीत करने से कुछ घंटे पहले आया है।

पढ़ें :- ग्रीनलैंड बनेगा अमेरिका का 51वां राज्य? अमेरिकी संसद में नया विधेयक पेश

जानिए ग्रीनलैंड पर ट्रंप की दो टूक क्या कहा?

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने बयान में कहा कि नाटो को अमेरिका को ग्रीनलैंड (Greenland) हासिल करने में मदद करनी चाहिए और अमेरिकी नियंत्रण से कम कुछ भी अस्वीकार्य है। सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट में ट्रंप ने अपने इस तर्क को दोहराया कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि इसे हासिल करने के लिए नाटो को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और वरना रूस या चीन इसे हासिल कर लेंगे।

इससे कम कुछ भी अस्वीकार्य: ट्रंप

ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि ‘ग्रीनलैंड (Greenland) के अमेरिका के हाथों में आने से नाटो कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बन जाएगा। इससे कम कुछ भी अस्वीकार्य है। दरअसल, ग्रीनलैंड (Greenland) जो नाटो सहयोगी डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है, उस पर ट्रंप अपना अधिकार जताने पर अड़े हैं, जबकि ग्रीनलैंड (Greenland) लगातार अमेरिका इस मंशा का विरोध करता आ रहा है। वहीं व्हाइट हाउस ने ग्रीनलैंड पर बलपूर्वक कब्जा करने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है।

पढ़ें :- ट्रंप ने भारत समेत कई देशों की बढ़ाई मुश्किलें! US राष्ट्रपति बोले- ईरान के साथ व्यापार किया तो लगेगा 25 प्रतिशत टैरिफ

बता दें कि जेडी वेंस (JD Vance) बुधवार को वाशिंगटन में डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन (Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen) और उनके ग्रीनलैंड (Greenland) के समकक्ष विवियन मोट्ज़फेल्ड से ग्रीनलैंड (Greenland) के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुलाकात करेंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

US-Greenland Conflict : ग्रीनलैंड पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक, बोले-'अमेरिकी नियंत्रण से कम कुछ भी नामंजूर'

US-Greenland Conflict : ग्रीनलैंड पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक, बोले-'अमेरिकी...

Makar Sankranti 2026 : बनारस में सपा कार्यकर्ताओं ने रविदास घाट पर उड़ाई पीडीए पतंग, बोले- 2027 में बदलेगी सत्ता

Makar Sankranti 2026 : बनारस में सपा कार्यकर्ताओं ने रविदास घाट पर...

बीजेपी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल,पीएम नरेंद्र मोदी खुद बनेंगे प्रस्तावक, आ गई चुनाव की तारीख

बीजेपी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल,पीएम नरेंद्र मोदी खुद बनेंगे...

थाईलैंड में चलती ट्रेन पर क्रेन गिरने से बड़ा हादसा, 22 की मौत व 30 से ज्यादा घायल

थाईलैंड में चलती ट्रेन पर क्रेन गिरने से बड़ा हादसा, 22 की...

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को गैंगस्टर मामले में दी बेल, पलटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को गैंगस्टर मामले में दी बेल, पलटा...

कुत्तों के काटने पर डॉग लवर्स को देना होगा भारी मुआवजा, तय होगी जिम्मेदारी : सुप्रीम कोर्ट

कुत्तों के काटने पर डॉग लवर्स को देना होगा भारी मुआवजा, तय...