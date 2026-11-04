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US Midterm Elections :  रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ टेक्सास में उलटफेर , 36 साल बाद डेमोक्रेट्स का गवर्नर

U.S. मिडटर्म इलेक्शन में टेक्सास के गवर्नर के लिए चुनाव लड़ रही 52 साल की डेमोक्रेट जीना हिनोजोसा ने मौजूदा रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट को हराकर जीत हासिल की है, जो चौथी बार चुनाव लड़ रहे थे। 

By अनूप कुमार 
Updated Date

US Midterm Elections :  U.S. मिडटर्म इलेक्शन में टेक्सास के गवर्नर के लिए चुनाव लड़ रही 52 साल की डेमोक्रेट जीना हिनोजोसा ने मौजूदा रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट को हराकर जीत हासिल की है, जो चौथी बार चुनाव लड़ रहे थे। टेक्सास को लंबे समय से U.S. रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। यह पहली बार है जब 36 सालों में कोई डेमोक्रेट टेक्सास का गवर्नर चुना गया है, इससे पहले 1990 में जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के प्रेसिडेंट रहने के दौरान पूर्व गवर्नर एन रिचर्ड्स चुनी गई थीं।

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हिनोजोसा, जो लैटिना हैं, पहले लेबर और सिविल राइट्स अटॉर्नी के तौर पर काम कर चुकी हैं और 2017 से टेक्सास हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स की मेंबर हैं।

टेक्सास में जीत का अंतर ठीक-ठाक रहा

जीना हिनोजोसा (डेमोक्रेट): लगभग 56.8 फीसदी

ग्रेग एबॉट (रिपब्लिकन): लगभग 41.9 फीसदी

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पैट डिक्सन (लिबर्टेरियन): लगभग 1. फीसदी

सीनेट में भी डेमोक्रेट की ऐतिहासिक वापसी

टेक्सास से सीनेट की 1 सीट भी डेमोक्रेट ने रिपब्लिकन से छीनी है। टेक्सास ने 1993 के बाद पहली बार डेमोक्रेटिक सीनेटर चुना है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जेम्स टालारिको ने रिपब्लिकन उम्मीदवार केन पैक्सटन को हराया।

हिनोजोसा को शुरू में लोगों की नज़र में कम जाना जाता था। हालांकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर और करप्शन से जुड़े मुद्दों पर लगातार बोलकर उन्होंने अपनी अप्रूवल रेटिंग लगातार बढ़ाई।

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