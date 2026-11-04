US Midterm Elections: भारतवंशी रो खन्ना ने दर्ज की जीत , दोबारा सांसद चुने गए

US Midterm Elections : अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में भारतवंशी रो खन्ना ने कैलिफोर्निया की 17वीं सीट से एक बार फिर शानदार जीत दर्ज कर दोबारा सांसद का पद हासिल किया है।

भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्‍मीदवार रो खन्‍ना ने अमेरिकी प्रतिन‍िधि सभा की कैलिफोर्निया की 17वीं कांग्रेशनल सीट से जीत हासिल की है। वहीं भारतीय मूल के विवेक रामास्‍वामी ओहायो से हार गए हैं।

ये नतीजे अमेरिकी राजनीति में भारतीय-अमेरिकियों की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाते हैं, जहाँ उम्मीदवार संघीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मिडटर्म चुनावों में कांग्रेस पर नियंत्रण की लड़ाई सबसे अहम है, जिससे यह तय होगा कि रिपब्लिकन अपना बहुमत बनाए रखते हैं या डेमोक्रेट किसी एक सदन पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लेते हैं।

वर्जीनिया में सुब्रमण्यम ने एक और कार्यकाल जीता

डेमोक्रेट सुहास सुब्रमण्यम ने वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से फिर से चुनाव जीत लिया है। उन्होंने रिपब्लिकन डेव बेकविथ और निर्दलीय उम्मीदवार अहसन मलिक को हराया।

बराक ओबामा प्रशासन में टेक्नोलॉजी पॉलिसी सलाहकार रहे सुब्रमण्यम पहली बार 2024 में सदन के लिए चुने गए थे। उनके चुनाव प्रचार का मुख्य फोकस संघीय कार्यबल, घरेलू खर्चों और कुशल विदेशी कामगारों के सामने आने वाली आव्रजन (इमिग्रेशन) चुनौतियों जैसे मुद्दों पर था।

मिडटर्म चुनाव नतीजों पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी पोस्ट किया। अपनी डेमोक्रेट पार्टी की जीत पर उन्होंने लिखा, ‘आज रात, अमेरिकी जनता ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। वे ऐसी राजनीति चाहते हैं जो लोगों को बांटने के बजाय उन्हें एक साथ लाए, और ऐसे नेता चाहते हैं जो उनके सामने मौजूद चुनौतियों का ठोस समाधान दे सकें।’