US Shutdown : अमेरिका में दिख रहा शटडाउन का असर , रद्द हुईं 1,000 से अधिक उड़ानें , हवाई अड्डों पर फंसे यात्री

US Shutdown : अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर अब देश की हवाई सेवाओं (air services) पर साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका में शटडाउन से हालात और बिगड़ने लगे हैं। लगातार दूसरे दिन यानी शनिवार को अमेरिकी विमानन कंपनियों (American airlines) ने 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द (Flights cancelled) करनी पड़ीं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो आने वाले दिनों में इसका असर और बढ़ेगा। हवाई यातायात( air traffic) में कटौती के दूसरे दिन, अटलांटा, डलास, डेनवर और चार्लोट जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर भारी देरी और कर्मचारियों की कमी देखी गई।

सबसे ज्यादा दिक्कत उत्तरी कैरोलाइना के चार्लोट एयरपोर्ट पर देखी गई, जहां शनिवार दोपहर तक ही 130 उड़ानें रद्द कर दी गईं। डेनवर और न्यूजर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट (Newark Airport) पर भी उड़ानें बाधित (Flights disrupted) रहीं। इससे हवाई यात्रियों (air passengers) को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

न्यूयॉर्क के आसपास के हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द और देरी से चलने की वजह रडार केंद्रों और कंट्रोल टावरों(control towers) में कर्मचारियों की कमी बताई जा रही है। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने शटडाउन के चलते देशभर में उड़ानों की संख्या घटाने का आदेश दिया है।

शटडाउन (shut down) का असर केवल घरेलू स्तर तक सीमित नहीं है। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर कार्यरत यूरोपीय देशों के स्थानीय कर्मचारियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शटडाउन (shut down) शुरू होने के लगभग छह सप्ताह बाद, इटली, पुर्तगाल और अन्य जगहों पर हजारों कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं।