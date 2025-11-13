US shutdown : अमेरिका का सबसे लंबा शटडाउन हुआ खत्म,राष्ट्रपति ट्रंप ने विधेयक पर किए हस्ताक्षर

US shutdown : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार रात को स्टॉप गैप फंडिंग विधेयक(Stopgap Funding Bill) पर हस्ताक्षर कर दिए, इसी के साथ 43 दिनों से चल रहा सरकारी कामबंदी का अंत हो गया। कांग्रेस के दोनों सदनों ने सरकारी फंडिंग पर गतिरोध को खत्म कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) ने संघीय सरकार का कामकाज फिर से शुरू के लिए धन जुटाने वाले पैकेज पर हस्ताक्षर कर उसे कानून बना दिया है। इसी के साथ अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबे समय तक चले शटडाउन का आधिकारिक अंत हो गया है। ट्रंप ने इस विधेयक को बहुत बड़ी जीत बताया।

प्रतिनिधि सभा ने रिपब्लिकन समर्थित विधेयक को 222-209 के बहुमत से पारित कर दिया और सरकारी वित्त पोषण को जनवरी तक बढ़ा दिया। सीनेट पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी थी। इस बंद के कारण हज़ारों संघीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, उन्हें छंटनी और छुट्टियों पर जाना पड़ा, जबकि हवाई यातायात नियंत्रकों (air traffic controllers) की कमी के कारण यात्री हवाई अड्डों पर फँसे रहे और लोग अपने परिवारों के लिए भोजन जुटाने के लिए फ़ूड बैंकों के बाहर कतार में खड़े रहे।

सदन के बहुमत नेता स्टीव स्कैलिस, रिपब्लिकन-ला ने कहा कि पीड़ा थोपना बंद करो। आइए सरकार को खोलें। आइए अमेरिकी लोगों के काम पर वापस लौटें।