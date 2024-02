Uttar Pradesh Police Recruitment Exam: कॉस्टेबल पद की परीक्षा के लिए एक्ट्रेस सनी लियोन का एडमिट का कार्ड हुआ वायरल

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के साठ हजार दो सौ चौव्वालिसल पदों पर भर्ती के लिए कल शानिवार 17 फरवरी और आज 18 फरवरी को पऱीक्षा चल रही है। इसी के चलते शनिवार17 फरवरी को एक ऐसा एडमिट कार्ड वायरल हुआ जिसे देख हर कोई हैरान रह गया।

दरअसल, यूपी के कन्नौज से यूपी पुलिस कॉस्टेबल परीक्षा के लिए एक्ट्रेस सनी लियोन की तस्वीर लगी हुई एडमिट कार्ड खूब वायरल हुआ। इस एडमिट कार्ड पर एक्जाम का डेट 17 फरवरी दी गई है।

रजिस्ट्रेशन यूपी पुलिस भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर सनी लियोन की फोटो के साथ किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने शनिवार को राज्य के 75 जिलों में 2,385 परीक्षा केन्द्रो पर परीक्षा आयोजित की थी।

#SunnyLeone

Admit card with Sunny Leone’s name and photo released in UP Police recruitment exam

◆ Admit card issued in the name of actress Sunny Leone

◆ Two-day examination is being held for recruitment to the posts of police constable in UP. pic.twitter.com/IPtwp8mrf0

