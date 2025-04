वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट की दुनिया पर करेगा राज़ , उसके एटीट्यूड और आंखों ने इरादे मैदान पर ज़ाहिर कर दिया

लखनऊ। लखनऊ सुपर जाएंट्स (Lucknow Super Giants) के खिलाफ मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) को रविवार को डेब्यू का मौका दिया। इसी के साथ वह आईपीएल (IPL 2025) में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। इस मुकाबले में उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहां तक कि गूगल (Google) के सीईओ सुंदर पिचाई (CEO Sundar Pichai) भी खुद को वैभव की तारीफ करने से रोक नहीं पाए।

वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट की दुनिया पर राज़ करेगा। उसके अंदर रनों की भूख है। यह भूख आज उसके एटीट्यूड और उसकी आंखों ने ज़ाहिर कर दी है। वैभव सूर्यवंशी ने अपने IPL डेब्यू मैच का आगाज छक्के से किया, 20 बॉल्स में 34 रन बनाए मगर इस लड़के की भूख इससे नहीं मिटी, जब यह खिलाड़ी मैदान से आउट होकर जा रहा था तब इस खिलाड़ी की आंखों में बड़े बड़े आंसू थे और वह रोता हुआ ही पवेलियन की तरफ गया। वैभव सूर्यवंशी ने हेलमेट उतारा और अपनी आंखों से आंसू पोंछते नजर आए। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी एक ऐसा पल जिसने हर दर्शक की आंखें नम कर दीं।

बिहार के रहने वाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी अपने दृढ़ संकल्प से भरे बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में मौजूद फैंस को उस वक्त रोमांचित कर दिया, जब उन्होंने लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर पर अपनी पहली गेंद पर जोरदार छक्का जड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी शुरुआत में काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन नौवें ओवर की चौथी गेंद पर एडेन मार्कराम ने उन्हें स्टंप आउट करा कर रुला दिया।

14 साल का लड़का पागल बना रहा है, IPL में रैगिंग, बल्ला मिन्नत के बाद वापस मिला

मैच के बाद लखनऊ सुपर जाएंट्स (Lucknow Super Giants) के बल्लेबाज अर्शिन कुलकर्णी और वैभव के बीच मजेदार नोकझोंक हुई। रॉयल्स के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए गए एक वीडियो में अर्शिन ने मजाक में कहा कि 14 साल का लड़का हमको पागल बना रहा है। वीडियो में देखें कि कैसे अर्शिन ने मजाक में सूर्यवंशी के बल्ले की मांग की लेकिन सूर्यवंशी ने कहा कि उनके पास खेलने के लिए कोई बल्ला नहीं है।

On this week’s episode of boys, bat and banter. 😂💗 pic.twitter.com/BnueoQEcw8

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 20, 2025