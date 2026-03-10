फिर बदल दी गई वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है कि रिलीज डेट, जाने कब आएगी सिनेमा घरों में

मुंबई। डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की रिलीज़ दूसरी बार पोस्टपोन कर दी गई है। फिल्म में अभिनेता वरुण धवन लीड रोल में है। मेकर्स ने 12 जून 2026 को थिएटर में रिलीज़ होने की नई तारीख अनाउंस की है। यह फिल्म पहले पांच जून 2026 को रिलीज़ होने वाली थी। इससे पहले यह फिल्म दस अप्रैल, 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, जिसे इस साल की शुरुआत में रीशेड्यूल किया गया था।

फिल्म के मेकर्स ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के ज़रिए इस लेटेस्ट बदलाव को कन्फर्म किया है। स्टेटमेंट में टीम ने साफ किया कि यह फैसला हाल के डेवलपमेंट और इंडस्ट्री की बड़ी स्थिति को रिव्यू करने के बाद लिया गया है। स्टेटमेंट में लिखा था कि हम यह साफ करना चाहेंगे कि हमारी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है ओरिजिनली पांच जून को रिलीज़ होने वाली थी। इस तारीख की घोषणा हमने कई महीने पहले की थी। हालांकि हाल के डेवलपमेंट और मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमें लगा कि हमारी रिलीज़ को शिफ्ट करना ज़्यादा सही होगा। प्रोड्यूसर्स ने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोऑपरेशन के महत्व पर भी ज़ोर दिया। मेकर्स ने कहा कि हमारा पक्का मानना ​​है कि इंडस्ट्री के लिए हमेशा अच्छा होता है जब फिल्म बनाने वाले एक ही तारीख पर बेवजह मुकाबला करने के बजाय एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी एकता की भावना के साथ, हमने ‘है जवानी तो इश्क होना है’ की रिलीज़ को 12 जून तक आगे बढ़ाने और अपनी फिल्म को दर्शकों के सामने एक हफ़्ते बाद लाने का फ़ैसला किया है। इस फिल्म को रमेश तौरानी प्रोड्यूस कर रहे और इसको डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है। वरुण धवन के साथ, फ़िल्म में मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं। सपोर्टिंग कास्ट में मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, मौनी रॉय, चंकी पांडे, राकेश बेदी और अली असगर अहम रोल में हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का टाइटल डेविड धवन की 1999 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बीवी नंबर वन के एक हिट ट्रैक से प्रेरित है, जिसमें सलमान खान, करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन ने एक्टिंग की थी।