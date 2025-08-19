Vice President Election : तेलंगाना सीएम, बोले-‘सुदर्शन रेड्डी की जीत से ओबीसी को मिलेगा फायदा’, टीडीपी, बीआरएस से मांगा समर्थन

  1. हिन्दी समाचार
विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी (Former Supreme Court judge B. Sudarshan Reddy) को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मंगलवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन में सहयोगी टीडीपी और बीआरएस (BRS) और वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियों से सुदर्शन रेड्डी (Sudarshan Reddy) के लिए समर्थन मांगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी (Former Supreme Court judge B. Sudarshan Reddy) को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मंगलवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन में सहयोगी टीडीपी और बीआरएस (BRS) और वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियों से सुदर्शन रेड्डी (Sudarshan Reddy) के लिए समर्थन मांगा। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि सुदर्शन रेड्डी (Sudarshan Reddy) की जीत से अन्य पिछड़ा वर्ग को फायदा होगा।

एनडीए आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलने की कर रहा है कोशिश 

सीएम रेवंत रेड्डी (CM Revanth Reddy) ने बताया, ‘जब कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण कराया था, तब जस्टिस सुदर्शन रेड्डी (Sudarshan Reddy) ने स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की थी। उन्हीं की सिफारिशों पर हमने ओबीसी वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण दिया और कैबिनेट से चर्चा के बाद उसे विधानसभा में पारित कराया गया, लेकिन वे दो विधेयक आज राष्ट्रपति के पास लंबित हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलने की कोशिश कर रहा है और 42 प्रतिशत आरक्षण रोकने की कोशिश कर रहा है।’

तेलंगाना सीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो ओबीसी वर्ग का समर्थन करना चाहते हैं, वे सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करें क्योंकि उन्होंने ओबीसी का आरक्षण 42 प्रतिशत करने के लिए काफी मेहनत की। यही वजह है कि हमने सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीते तो यह ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय होगा। तब हम 42 प्रतिशत आरक्षण लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जबकि सुदर्शन रेड्डी (Sudarshan Reddy) की जीत से हमें 42 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और ओबीसी वर्ग को सुदर्शन रेड्डी (Sudarshan Reddy) की जीत से फायदा मिलेगा।

इन राजनीतिक पार्टियों के सांसदों से की अपील

रेवंत रेड्डी ने कहा कि ‘हमारी कैबिनेट और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना और तेलुगु समुदाय की तरफ से तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), जनसेना, वाईएसआर, बीआरएस और एआईएमआईएम समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अपील करते हैं कि वे एकजुट होकर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को जीत दिलाएं। पीवी नरसिम्हा राव के बाद से तेलंगाना को अभी तक ये अवसर नहीं मिला है।’

सीएम ने कहा ‘सुदर्शन रेड्डी (Sudarshan Reddy) कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं, वह सांविधानिक और कानूनी विशेषज्ञ हैं। यह देश के लिए अच्छा होगा कि एक सांविधानिक विशेषज्ञ उपराष्ट्रपति बनें। मैं टीडीपी, वाईएसआरसीपी, बीआरएस और एआईएमआईएम के सभी सांसदों से सुदर्शन रेड्डी को वोट देने की अपील करता हूं।’

उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार का आप करेगी समर्थन

देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी (judge B. Sudarshan Reddy) का समर्थन करेगी। मंगलवार को “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की हरी झंडी मिलने के बाद वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने यह एलान किया। उन्होंने कहा कि यह आरएसएस और संविधान के बीच की लड़ाई है। भाजपा का उम्मीदवार आरएसएस से आता है और विपक्षी दलों के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी (judge B. Sudarshan Reddy)  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। वह आंध्र प्रदेश से आते हैं। अब टीडीपी व आंध्र प्रदेश की अन्य पार्टियों को तय करना है कि वे जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी (judge B. Sudarshan Reddy) का समर्थन करेंगी या नहीं।

