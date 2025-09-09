  1. हिन्दी समाचार
  3. Vice Presidential Election 2025 : सीपी राधाकृष्णन चुने गए देश के नये उपराष्ट्रपति , इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को हराया

देश में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) और इंडिया गठबंधन (India Alliance) के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी (B. Sudarshan Reddy) के बीच सीधा मुकाबला हुआ। इस चुनाव में 768 सांसदों ने मतदान किया और 13 सांसद गैरहाजिर रहे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को देश के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। आज हुए मतदान में सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले। वजबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।

उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 वोट डाले गए। जिनमें से 752 वैध और 15 अवैध थे। उपराष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन को उनके कार्यकाल की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि परिणाम मेरे पक्ष में नहीं है, फिर भी वैचारिक लड़ाई और अधिक जोश के साथ जारी रहेगी।

बता दें कि देश में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) और इंडिया गठबंधन (India Alliance) के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी (B. Sudarshan Reddy) के बीच सीधा मुकाबला हुआ। इस चुनाव में 768 सांसदों ने मतदान किया और 13 सांसद गैरहाजिर रहे। इनमें बीआरएस के 4, बीजेडी के 7, अकाली दल के 1 और 1  निर्दलीय सांसद ने वोट नहीं डाला। एनडीए  427 सांसदो ने वोट किया।

