Victory Day Celebrations in Moscow : मास्को में विजय दिवस समारोह में पुतिन के साथ शामिल हुए 27 देशों के नेता

Victory Day Celebrations in Moscow : द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 80वीं वर्षगांठ मनाने में 27 देशों के नेता मास्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) के साथ शामिल हुए। खबरों के अनुसार, यहां रेड स्क्वायर (Red Square) पर विजय दिवस परेड को संबोधित करते हुए पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि नाजी जर्मनी की हार मित्र राष्ट्रों (Allied Nations) के सामूहिक प्रयासों से हुई थी और मित्र देशों की सेनाओं के नॉरमैंडी लैंडिंग द्वारा दूसरे मोर्चे के खुलने से सोवियत लोगों की महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में जीत करीब आई। उन्होंने कहा, “नाजी जर्मनी, सैन्यवादी जापान और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में उनके उपग्रहों की पूरी हार मित्र राष्ट्रों के संयुक्त प्रयासों से हासिल हुई। हम हमेशा याद रखेंगे कि सोवियत क्षेत्र पर निर्णायक लड़ाई के बाद यूरोप में दूसरे मोर्चे के खुलने से जीत करीब आई।”

मॉस्को में विजय दिवस समारोह में 27 विदेशी देशों के नेता शामिल हो रहे हैं, जिनमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) और उनके ब्राजीलियाई समकक्ष लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा (Luiz Inacio Lula da Silva) शामिल हैं। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (Minister of State for Defence Sanjay Seth) ने किया। परेड में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, स्लोवाक के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको (Slovak Prime Minister Robert Fico), बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको (President of Belarus Alexander Lukashenko), मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी (Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi), फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास (Palestinian President Mahmoud Abbas) और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Venezuela President Nicolas Maduro) शामिल हैं। चीन, मिस्र, मंगोलिया, म्यांमार और वियतनाम सहित 13 देशों के दल भी रेड स्क्वायर परेड में शामिल हुए।

इस बीच, युद्ध अपराधों के आरोपी रूसी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के निर्माण का समर्थन करने के लिए पश्चिमी यूक्रेन के ल्वीव में दर्जनों यूरोपीय अधिकारियों की बैठक हुई। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्म्यहाल (Ukraine Prime Minister Denis Shmyhal) ने शुक्रवार को कहा कि यूरोपीय संघ उनके देश को सैन्य सहायता के लिए लगभग 1.9 बिलियन यूरो आवंटित करेगा। यूरोपीय शांति कोष (European Peace Fund) के माध्यम से रूसी जमी हुई संपत्तियों से प्राप्त आय का उपयोग करके हथियार खरीदे जाएंगे।