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Video- 10 मिनट इंतजार के बाद यशस्वी ने ली नीतीश रेड्डी की क्लास, टीम होटल से सामने आया मजेदार वीडियो

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है…

By Harsh Gautam 
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लखनऊ: भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के बीच हल्की-फुल्की नोकझोंक देखने को मिली, जिसने क्रिकेट फैंस का ध्यान खींच लिया।

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देर से पहुंचे नीतीश, यशस्वी ने किया मजाक

भारतीय टीम जब लखनऊ स्थित होटल से मैच की तैयारियों के लिए रवाना हो रही थी, तब यशस्वी जायसवाल पहले से कार में बैठे हुए थे। इसी दौरान नीतीश कुमार रेड्डी थोड़ी देर से वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कार के पास कदम रखा, यशस्वी ने अपनी घड़ी की ओर इशारा करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि वह काफी देर से उनका इंतजार कर रहे हैं।

यशस्वी ने हंसते हुए कहा कि वह करीब 10 मिनट से गाड़ी में बैठे हैं और नीतीश को समय का ध्यान रखना चाहिए। दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई यह बातचीत पूरी तरह दोस्ताना माहौल में हुई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगे।

खुद खोला कार का दरवाजा

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मजाक का सिलसिला यहीं नहीं रुका। यशस्वी ने आगे बढ़कर नीतीश के लिए कार का दरवाजा खोलने की भी पेशकश की। उन्होंने हंसते हुए कहा कि वह खुद उनके लिए दरवाजा खोल देते हैं। दोनों खिलाड़ियों की यह शानदार बॉन्डिंग कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।

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भारत के पास सीरीज जीतने का मौका

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। टीम इंडिया पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बना चुकी है। ऐसे में दूसरे मैच में जीत हासिल कर भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरेगी।

मौके का इंतजार कर रहे हैं जायसवाल

यशस्वी जायसवाल को इस सीरीज के लिए बाद में टीम में शामिल किया गया था। हालांकि उन्हें अभी तक प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला है, लेकिन टीम प्रबंधन उन्हें आने वाले मुकाबलों में मौका दे सकता है। वनडे क्रिकेट में अब तक उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है और उन्होंने सीमित अवसरों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।

फैंस को पसंद आई खिलाड़ियों की दोस्ती

मैदान पर गंभीर नजर आने वाले खिलाड़ी अक्सर मैदान के बाहर ऐसे मजेदार पलों से फैंस का दिल जीत लेते हैं। यशस्वी जायसवाल और नीतीश कुमार रेड्डी का यह वीडियो भी यही दिखाता है कि भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल कितना सकारात्मक और दोस्ताना है।

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