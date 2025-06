VIDEO : डी गुकेश से हारने पर नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने खोया आपा, फिर माफी मांगी और चलते बने

Norway Chess Tournament : नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट (Norway Chess Tournament) में विश्व चैंपियन भारत के डी गुकेश (World champion D Gukesh of India) ने दिग्गज मैग्नस कार्लसन (Legendary Magnus Carlsen) को हराकर बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत से जहां गुकेश बेहद खुश नजर आए, वहीं कार्लसन आपा खो बैठे। अपने देश में गुकेश से हार को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। कार्लसन ने हार के बाद जोर से हाथ को उस मेज पर पटका, जहां चेस बोर्ड रखा हुआ था। उनके हाथ पटकने से पूरा चेस बोर्ड हिल गया।

That moment when World Champion @DGukesh won his game against World no.1 Magnus Carlsen!

इसके बाद कार्लसन अपनी कुर्सी से उठकर अपनी भड़ास निकाली और फिर गुकेश से माफी मांगते हुए चेस बोर्ड (Chess Board) के पास आए। फिर उन्होंने मुहरों को सजाने की कोशिश की, लेकिन झल्लाहट में उसे भी पटक दिया। वहीं, दूसरी तरफ गुकेश ने जीत हासिल करने के बाद चुपचाप जश्न मनाया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी मेहनत काम कर गई। फिर कार्लसन तेजी से चलते हुए हॉल से निकल गए। उन्होंने गुकेश की पीठ भी थपथपाई। इसका वीडियो भी सामने आया है। वहां बैठे सभी लोगों ने गुकेश के लिए ताली बजाई।

Gukesh turns it all around and WINS his first classical game against Magnus Carlsen!https://t.co/7Aid1cvNlK#NorwayChess pic.twitter.com/KMpRadXJq0

— chess24 (@chess24com) June 1, 2025