Video-अजित पवार ने कहा था “बीजेपी के भ्रष्टाचार की फ़ाइल मेरे पास है” और आज उनका विमान हादसे में हो गया निधन

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar) का बुधवार सुबह बारामती में एक निजी चार्टर विमान (Learjet 45, रजिस्ट्रेशन VT-SSK) के क्रैश में निधन हो गया। विमान मुंबई से बारामती जा रहा था, जहां वे जिला परिषद चुनावों के लिए रैलियां करने वाले थे।

बारामती। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar) का बुधवार सुबह बारामती में एक निजी चार्टर विमान (Learjet 45, रजिस्ट्रेशन VT-SSK) के क्रैश में निधन हो गया। विमान मुंबई से बारामती जा रहा था, जहां वे जिला परिषद चुनावों के लिए रैलियां करने वाले थे। लैंडिंग के दूसरे प्रयास के दौरान हादसा हुआ, जिसमें प्लेन में सवार सभी 5 लोग (अजित पवार, उनका PSO, एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर) मारे गए। प्लेन क्रैश-लैंडिंग (Plane Crash-Landing) के बाद आग लग गई और पूरी तरह जल गया।

बता दें कि दो हफ्ते पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि बीजेपी के भ्रष्टाचार की फ़ाइल मेरे पास है और आज उनका विमान हादसे में निधन हो गया।  यह दावा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कुनाल शुक्ला ने वीडियो शेयर करते हुए यह बात लिखी है।

आज का यह हादसा राजनीतिक चर्चाओं में संदेह पैदा कर रहा है। ममता बनर्जी ने खुलकर सवाल उठाए हैं कि क्या यह महज हादसा था या कुछ और। खासकर जब अजित पवार NCP (अजित गुट) के जरिए NDA व बीजेपी के साथ थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में उनके पुराने NCP गुट (शरद पवार) की तरफ लौटने की अफवाहें भी थीं। हालांकि, अभी तक आधिकारिक रूप से इसे दुर्घटना ही माना जा रहा है। DGCA और AAIB जांच कर रहे हैं।

संभावित कारणों में मौसम (कोहरा), रनवे की स्थिति (बारामती का टेबलटॉप रनवे), या तकनीकी खराबी शामिल हो सकती है। कोई पुख्ता सबूत साजिश का नहीं मिला है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा ज़रूर तेज है। अजित पवार का अंतिम संस्कार कल (29 जनवरी) सुबह 11 बजे बारामती में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ होगा, जिसमें PM मोदी और अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। यह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। अजित पवार जैसे अनुभवी, जमीनी नेता का जाना अपूरणीय क्षति है।

