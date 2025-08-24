VIDEO-अखिलेश यादव का सनसनीखेज दावा, बोले- भाजपा वाले सपा विधायक पूजा पाल को मार देंगे और हम लोगों को भेजा जाएगा जेल

VIDEO- Akhilesh Yadav's sensational claim, said- BJP people will kill SP MLA Pooja Pal and we will be sent to jail
लखनऊ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर गंभीर व सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सपा विधायक पूजा पाल की जान को खतरा है, लेकिन इसके पीछे भाजपा का हाथ हो सकता है। अखिलेश ने कहा की भाजपा वाले पूजा पाल को मार देंगे और जेल हम लोगों को भेजा जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे यह समझ नहीं आता कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिल रहा हो और उसे जान का खतरा महसूस हो। यह बेहद गंभीर मामला है।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की प्रेस वार्ता – 24/08/2025 https://t.co/u3EG2JHAWj
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) August 24, 2025
हालांकि यह बात नहीं बोलनी चाहिए , लेकिन अगर कोई ऐसी कोई बात है कि किसी के मन में कि किसी से खतरा है। तो इसकी जांच हो। आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं? कौन ऐसे संगठन के लोग है? जो किसी की जान ले सकते हैं। पूजा पाल के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा, कि एक बात समझ में नहीं आती कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसे जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद वो मीडिया, वो वाला मीडिया मुझे समझा पाए।अखिलेश यादव ने कहा कि जब वो मेरे साथ थीं तो जान का खतरा नहीं था। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए हमने दिल्ली की सरकार को पत्र लिखा है। गृह मंत्री को पत्र लिखा है। हमे यहां से न्याय की उम्मीद नहीं है। शायद केंद्रीय गृह मंत्री न्याय दिलवा सके।
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने बीते दिनों एक बयान से सनसनी फैला दी थी। पूजा पाल ने एक पत्र में अपनी जान को खतरा बताते हुए लिखा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। पूजा पाल के इस आरोप पर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉफ्रेंस में पूजा पाल के आरोपों का जवाब दिया है।
सपा प्रदेश अध्यक्ष ने अमित शाह को लिखा पत्र
मालूम हो कि पूजा पाल के आरोपों पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। अमित शाह को लिखे पत्र में सपा ने पूजा पाल की चिट्ठी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि षड्यंत्र के तहत पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा का दुष्प्रचार किया जा रहा है।
अखिलेश ने यह भी कहा कि सपा नए विधेयक की JPC के विरोध में है। वोट चोरी के मुद्दे को भटकाने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जेपीसी में जायेंगे या नहीं।