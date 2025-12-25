  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. Video-अक्षय कुमार ने फैंस को क्रिसमस के मौके पर दिया बड़ा गिफ्ट,वीडियो पोस्ट कर ‘वेलकम टू द जंगल’ की दिखाई झलक

Video-अक्षय कुमार ने फैंस को क्रिसमस के मौके पर दिया बड़ा गिफ्ट,वीडियो पोस्ट कर ‘वेलकम टू द जंगल’ की दिखाई झलक

25 दिसंबर को हर कोई क्रिसमस फेस्टिवल (Christmas Festival) मना रहा है। इस मौके पर लोग अपने-अपने अंदाज में क्रिसमस (Christmas) की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में सुपरस्टार अक्षय कुमार (Superstar Akshay Kumar) ने क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए फैंस को एक सरप्राइज भी दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। 25 दिसंबर को हर कोई क्रिसमस फेस्टिवल (Christmas Festival) मना रहा है। इस मौके पर लोग अपने-अपने अंदाज में क्रिसमस (Christmas) की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में सुपरस्टार अक्षय कुमार (Superstar Akshay Kumar) ने क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए फैंस को एक सरप्राइज भी दिया है। ये सरप्राइज उनकी आगामी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ (Welcome to the Jungle) से जुड़ा हुआ है।

पढ़ें :- VIDEO: अक्षय कुमार ने वेलकम टू द जंगल का वीडियो शेयर कर किया बड़ा खुलासा, किल्प देख कर फैन हुए क्रैजी

पूरी हुई ‘वेलकम टू द जंगल’ की शूटिंग

अक्षय ने क्रिसमस (Christmas) की शुभकामनाएं देते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। अपनी पोस्ट में अक्षय ने लिखा, ‘वेलकम टू द जंगल’ (Welcome to the Jungle) की पूरी कास्ट की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में आ रही है। मैं कभी इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहा। हममें से कोई भी नहीं। हम आपको अपना तोहफा देने के लिए बेताब हैं। शूटिंग पूरी हो गई। शाबाश, दोस्तों! इसे साकार करने में शामिल सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारी तरफ से आप सभी को 2026 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।’

फिल्म की कास्ट की दिखी झलक

इसके साथ ही अक्षय ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इस वीडियो में ‘वेलकम टू द जंगल’ (Welcome to the Jungle) की पूरी कास्ट नजर आ रही है। जाहिर है कि इस फिल्म में अब तक की सबसे बड़ी कास्ट नजर आ रही है, जिसमें कई दिग्गज कलाकार शामिल हैं। अक्षय के इस वीडियो में उनके अलावा सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, रवीना टंडन, तुषार कपूर, राजपाल यादव, परेश रावल, आफताब शिवदसानी, जैकलीन फर्नांडीज, जॉनी लीवर, पुनीत इस्सर, दिशा पाटनी समेत कई और एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात कि फिल्म में अक्षय कुमार का एक बिल्कुल ही अलग लुक नजर आ रहा है। जिसमें वो ग्रे कलर के बड़े बाल और बड़ी दाढ़ी में दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद फिल्म को लेकर फैंस का उत्साह और भी चरम पर पहुंच गया है।

पढ़ें :- Bollywood Films: हैवान में तूफान मचाएंगे अक्षय और सैफ , फिल्म में इस साउथ सुपरस्टार की हुई एंट्री
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO: अक्षय कुमार ने वेलकम टू द जंगल का वीडियो शेयर कर किया बड़ा खुलासा, किल्प देख कर फैन हुए क्रैजी

VIDEO: अक्षय कुमार ने वेलकम टू द जंगल का वीडियो शेयर कर...

‘मुंबई अब सेफ नहीं…’, पार्किंग को लेकर फेमस एक्टर के साथ हुई मारपीट

‘मुंबई अब सेफ नहीं…’, पार्किंग को लेकर फेमस एक्टर के साथ हुई...

हानिया आमिर के पाकिस्तानी गाने पर डांस करना शहनाज गिल को पड़ा भारी, हुई जमकर ट्रोल

हानिया आमिर के पाकिस्तानी गाने पर डांस करना शहनाज गिल को पड़ा...

Video-अक्षय कुमार ने फैंस को क्रिसमस के मौके पर दिया बड़ा गिफ्ट,वीडियो पोस्ट कर ‘वेलकम टू द जंगल’ की दिखाई झलक

Video-अक्षय कुमार ने फैंस को क्रिसमस के मौके पर दिया बड़ा गिफ्ट,वीडियो...

विकास दुबे की पत्नी को बदनामी का डर, UP77 पर रोक लगाने की गुहार, कोर्ट ने किया इनकार

विकास दुबे की पत्नी को बदनामी का डर, UP77 पर रोक लगाने...

गैंगस्टर विकास दुबे पर बनी वेब सीरीज यूपी 77 होगी रिलीज, दिल्‍ली HC बोला- रोक लगाने का कोई आधार नहीं

गैंगस्टर विकास दुबे पर बनी वेब सीरीज यूपी 77 होगी रिलीज, दिल्‍ली...