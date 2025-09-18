मनाली। मंडी लोकसभा सीट (Mandi Lok Sabha Constituency) से बीजेपी सांसद (BJP MP) और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Bollywood actress Kangana Ranaut) फ‍िर विवादों में घिर गई हैं। मनाली की एक बाढ़ पीड़ित महिला उनसे शिकायत करने पहुंची। महिला ने भावुक होकर कुछ कहने की कोश‍िश की, लेकिन इस दुख को सुनने के बजाय कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने उसे उल्‍टा ही सुना द‍िया। कंगना रनौत ने कहा, आप मुझसे सवाल करें, चढ़ाई न करें… आप हमें नोचने आएंगे तो कैसे काम करेंगे? मेरा भी रेस्‍टोरेंट यहां है, उसे भी नुकसान हो रहा है।

हुआ कुछ यूं क‍ि कंगना रनौत (Kangana Ranaut) मंडी में बाढ़ पीड़‍ितों का हाल जानने पहुंची थीं, तभी एक मह‍िला उनके पास आई। मह‍िला अपनी आपबीती सुनाने लगी। कंगना लोगों से बात कर रही थी, लेकिन मह‍िला बीच-बीच में टोक कर उन्‍हें अपनी बात सुनाना चाहती थी। इस पर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) नाराज हो गईं। कंगना ने उनसे मुखात‍िब होते हुए पूछा कि आप मुझ पर चढ़ाई करने आई हैं या सवाल करने आई हैं? चढ़ाई मत कर‍िए। हम भी यहीं के वासी हैं। आप हमें नोचने आएंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे?

कंगना ,बोलीं-मेरे रेस्‍टोरेंट में कल सिर्फ 50 रुपये की हुई सेल

इसके बाद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने खुद की दिक्‍कत मह‍िला को बताई। उन्‍होंने कहा कि ‘मेरा भी घर यहां है। मुझ पर क्‍या बीतती होगी? मेरा भी रेस्‍टोरेंट यहां है। कल 50 रुपये का बिजनेस हुआ। मेरा भी दर्द आप समझ‍िए। मेरी भी सिंगल वुमेन हूं, आप ही की तरह। मेरी बात भी सुन‍िए। ऐसे अटैक मत कीजिए क‍ि कुछ कर नहीं रही हैं। आज हम यहां पर हैं, यही जानने के ल‍िए क‍ि क्‍या काम हुआ है। 10 हजार करोड़ रुपये मिले हैं। यह जानना जरूरी है।

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि आपदा के समय बीजेपी सांसद को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का बयान बताता है कि वह न केवल लोगों की पीड़ा से कट गई हैं, बल्कि बीजेपी के भीतर भी खींचतान चल रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जनता उम्मीद लेकर कंगना के पास पहुंची, मगर उन्हें तंज सुनना पड़ा।