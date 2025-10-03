  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. VIDEO-जयपुर दशहरा कार्यक्रम में ‘मुन्नी बदनाम हुई’ जैसे गानों पर मंत्री जी की कुर्सी के सामने नाची बार डांसर

VIDEO-जयपुर दशहरा कार्यक्रम में ‘मुन्नी बदनाम हुई’ जैसे गानों पर मंत्री जी की कुर्सी के सामने नाची बार डांसर

जयपुर में परंपराओं और धार्मिकता के रंगों से सजे दशहरा मेले में इस बार ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सभी को चौंका दिया। शहर के प्रताप नगर विकास समिति (Pratap Nagar Vikas Samiti) की ओर से आयोजित दशहरा महोत्सव (Dussehra Festival) में मंच पर बार बालाओं ने लोकप्रिय फिल्मी गीत 'मुन्नी बदनाम हुई' (Munni Badnaam Hui) पर जमकर ठुमके लगाए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

जयपुर: जयपुर में परंपराओं और धार्मिकता के रंगों से सजे दशहरा मेले में इस बार ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सभी को चौंका दिया। शहर के प्रताप नगर विकास समिति (Pratap Nagar Vikas Samiti) की ओर से आयोजित दशहरा महोत्सव (Dussehra Festival) में मंच पर बार बालाओं ने लोकप्रिय फिल्मी गीत ‘मुन्नी बदनाम हुई’ (Munni Badnaam Hui) पर जमकर ठुमके लगाए।

पढ़ें :- Bull Attack : गाय को रोटी खिलाने निकली महिला पर सांड ने किया जानलेवा हमला, Video देख कांप जाएगी आपकी रूह

दर्शकों की तालियों और सीटियों के बीच बार बालाओं का डांस लोगों के लिए भले ही आकर्षण का केंद्र रहा, लेकिन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की मौजूदगी में हुए आयोजन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंच पर जहां एक ओर रावण दहन की तैयारी चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग ने मेले को मनोरंजन का नया मोड़ दे दिया। लोगों ने इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

कोई इसे ‘संस्कृति और आधुनिकता का संगम’ बता रहा है, तो कोई धार्मिक आयोजन में फिल्मी डांस को लेकर सवाल उठा रहा है। जहां युवा वर्ग ने इसे मनोरंजन के रूप में खूब एंजॉय किया, वहीं कुछ लोगों ने दशहरे जैसे धार्मिक पर्व पर ऐसे कार्यक्रम की उपयुक्तता पर सवाल खड़े कर दिए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Deadly Cough Syrup: जानलेवा साबित हो रहा कफ सिरप! मध्य-प्रदेश में 9 और राजस्थान में 2 मासूमों की गयी जान

Deadly Cough Syrup: जानलेवा साबित हो रहा कफ सिरप! मध्य-प्रदेश में 9...

VIDEO-जयपुर दशहरा कार्यक्रम में 'मुन्नी बदनाम हुई' जैसे गानों पर मंत्री जी की कुर्सी के सामने नाची बार डांसर

VIDEO-जयपुर दशहरा कार्यक्रम में 'मुन्नी बदनाम हुई' जैसे गानों पर मंत्री जी...

Cyclone Shakti Live Tracking : अरब सागर में बन रहा 2025 का पहला तूफान चक्रवात 'शक्ति', IMD का अलर्ट जारी

Cyclone Shakti Live Tracking : अरब सागर में बन रहा 2025 का...

पटना में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की अहम बैठक कल, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

पटना में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की अहम बैठक कल, इन...

राहुल गांधी कोलंबिया में Bajaj, Hero और TVS देख हुए गर्वान्वित, बोले- साफ है कि भारतीय कंपनियां क्रोनीज्म से नहीं, बल्कि इनोवेशन से जीत सकती हैं

राहुल गांधी कोलंबिया में Bajaj, Hero और TVS देख हुए गर्वान्वित, बोले-...

वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बड़ा खुलासा, बोले-हमने पाकिस्तान के F-16 और J-17 को किया ढेर

वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बड़ा खुलासा, बोले-हमने पाकिस्तान...