  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. Bull Attack : गाय को रोटी खिलाने निकली महिला पर सांड ने किया जानलेवा हमला, Video देख कांप जाएगी आपकी रूह

Bull Attack : गाय को रोटी खिलाने निकली महिला पर सांड ने किया जानलेवा हमला, Video देख कांप जाएगी आपकी रूह

देश में आवारा मवेशियों के हमले लोगों पर लगातार बढ़ रहे हैं। इन हमलों में कई लोगों की जान जा रही है तो वही काफी लोग घायल भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसे का वीडियो जोधपुर (Jodhpur) के मंडोर के चैनपुरा बावड़ी इलाके (Chainpura Bawdi Area)  का तेजी से वायरल है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Bull Attack: देश में आवारा मवेशियों के हमले लोगों पर लगातार बढ़ रहे हैं। इन हमलों में कई लोगों की जान जा रही है तो वही काफी लोग घायल भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसे का वीडियो जोधपुर (Jodhpur) के मंडोर के चैनपुरा बावड़ी इलाके (Chainpura Bawdi Area)  का तेजी से वायरल है। जहां सड़क से जा रही एक महिला पर सांड ने जानलेवा हमला ( Bull Attack) कर दिया और उसे सींगों से मारकर फेंक दिया। इस हमले में महिला काफी दूर तक उछलकर गिरी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Viral Video) काफी डरावना है। इस हादसे में महिला बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी।

पढ़ें :- Viral Video : बचपन में भूत प्रेत की कहानियां बनी हकीकत , कबाड़ में खड़ी कार में घुसी 'आत्मा', बिना ड्राइवर के हुई स्टार्ट

जोधपुर (Jodhpur) के मंडोर क्षेत्र के चैनपुरा बावड़ी इलाके (Chainpura Bawdi Area) में गुरुवार को 60 साल की सरोज गहलोत (Saroj Gehlot) पर अचानक एक सांड ने हमला कर दिया। महिला सड़क पर जा रही थीं, तभी सांड ने उन्हें निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) में दिखा कि सांड ने महिला को अपने सींग से उठाकर करीब 3 फीट दूर दीवार पर फेंक दिया। जोरदार टक्कर के कारण उनके सिर पर गंभीर चोट आई और वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ीं। काफी देर तक सड़क पर पड़ी रहने के बाद वहां से गुजर रही एक महिला ने तुरंत मदद की और सरोज गहलोत (Saroj Gehlot) को नजदीकी हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके सिर में गहरी चोट लगी है और पांच टांके लगे हैं। इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

पढ़ें :- आजम खान ने जेल से बाहर निकलते ही क्लियर कर दी पिक्चर, बसपा ज्वाइन करने से लेकर अखिलेश के बयान तक जानें क्या कहा?

प्राइवेट स्कूल से जुड़ी थी महिला

जानकारी के मुताबिक, सरोज गहलोत (Saroj Gehlot) एक निजी स्कूल (Private School) में कार्यरत थी। पति के निधन के बाद वह अकेले रह रही हैं। हादसे के दिन वह सुबह घर से निकली थीं और गाय को रोटी खिलाने जा रही थी। तभी ये हमला हुआ। इस हमले के बाद स्थानीय लोगों में नगर निगम को लेकर काफी रोष है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bull Attack : गाय को रोटी खिलाने निकली महिला पर सांड ने किया जानलेवा हमला, Video देख कांप जाएगी आपकी रूह

Bull Attack : गाय को रोटी खिलाने निकली महिला पर सांड ने...

मेरठ में युवती ने मनचले को बीच सड़क पर जड़ा 5 सेकेंड 5 थप्पड़ , देखें पिटाई का Viral Video

मेरठ में युवती ने मनचले को बीच सड़क पर जड़ा 5 सेकेंड...

Viral Video : बचपन में भूत प्रेत की कहानियां बनी हकीकत , कबाड़ में खड़ी कार में घुसी 'आत्मा', बिना ड्राइवर के हुई स्टार्ट

Viral Video : बचपन में भूत प्रेत की कहानियां बनी हकीकत ,...

Viral News: खाटू श्याम के बाहर भीख मांगते युवक की कमाई देख लोगों के उड़े होश , पूरे महीने का हिसाब लगाकर हुए दंग

Viral News: खाटू श्याम के बाहर भीख मांगते युवक की कमाई देख...

अमरोहा जनपद में शबनम द्वारा किया गए चर्चित हत्या कांड की यादें हुई मुरादाबाद में ताजा, बेटी ने प्रेमी संग पिता और भाई को जेल भेजनें के लिये की एक बेगुनाह युवक की हत्या

अमरोहा जनपद में शबनम द्वारा किया गए चर्चित हत्या कांड की यादें...

Viral Video: नवरात्रि आते ही वायरल होने लगी एक फोटो, देखने के बाद नहीं रुकेगी आपकी हसीं

Viral Video: नवरात्रि आते ही वायरल होने लगी एक फोटो, देखने के...