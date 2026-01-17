  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. VIDEO- तीसरे वनडे से पहले किंग कोहली ने किए महाकाल के दर्शन, कुलदीप के साथ भस्म आरती में हुए शामिल

VIDEO- तीसरे वनडे से पहले किंग कोहली ने किए महाकाल के दर्शन, कुलदीप के साथ भस्म आरती में हुए शामिल

IND vs NZ 3rd ODI : भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का फाइनल मैच रविवार को मध्य-प्रदेश के इंदौर में खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय टीम गुरुवार को इंदौर पहुंच चुकी है, जहां खिलाड़ियों ने शुक्रवार को नेट्स में पसीना बहाया हैं। इस बीच, भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने महाकाल के दर्शन किए हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs NZ 3rd ODI : भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का फाइनल मैच रविवार को मध्य-प्रदेश के इंदौर में खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय टीम गुरुवार को इंदौर पहुंच चुकी है, जहां खिलाड़ियों ने शुक्रवार को नेट्स में पसीना बहाया हैं। इस बीच, भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने महाकाल के दर्शन किए हैं।

पढ़ें :- राहुल गांधी दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना, दूषित जल से पीड़ित परिवारों और मरीजों से करेंगे मुलाकात

पढ़ें :- Gaza Board of Peace : अजय बंगा से लेकर रूबियो और ट्रंप के दामाद तक, इन नेताओं को मिली गाजा पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी

क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव ने शनिवार को इंदौर से करीब 55 किलोमीटर दूर उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां दोनों खिलाड़ी सुबह की भस्म आरती में शामिल हुए। दोनों ने मंदिर में पूजा-अर्चना की। यह पहला मौका नहीं जब विराट कोहली और कुलदीप यादव किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचे हों। दोनों खिलाड़ी अक्सर प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन के लिए जाते रहे हैं। कोहली को कई बार वृन्दावन के संत प्रेमानन्द महाराज के दरबार में देखा गया है।

विराट कोहली इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में फैंस को उनसे बड़े स्कोर की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उम्मीद है कि तीसरे वनडे में कोहली के बल्ले से एक और शतक देखने को मिलेगा। जो इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। फिलहाल, तीन वनडे मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। रविवार को जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा करेगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO- तीसरे वनडे से पहले किंग कोहली ने किए महाकाल के दर्शन, कुलदीप के साथ भस्म आरती में हुए शामिल

VIDEO- तीसरे वनडे से पहले किंग कोहली ने किए महाकाल के दर्शन,...

U19 World Cup 2026: आज भारत की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

U19 World Cup 2026: आज भारत की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत, जानें-...

आरसीबी ने केएससीए को भेजा प्रस्ताव, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI-इनेबल्ड कैमरे लगाने की मांग, 4.5 करोड़ रुपए का आएगा खर्च

आरसीबी ने केएससीए को भेजा प्रस्ताव, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI-इनेबल्ड कैमरे...

IND vs NZ 3rd ODI : इंदौर में भारत नहीं हारा एक भी वनडे मैच, इस बल्लेबाज ने जड़ा था दोहरा शतक

IND vs NZ 3rd ODI : इंदौर में भारत नहीं हारा एक...

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों के आगे झुका, नजमुल इस्लाम को पद से हटाया

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों के आगे झुका, नजमुल इस्लाम को पद से...

ICC U-19 ODI World Cup 2026 : भारत के सामने अमेरिका को 107 रनों पर ढेर, हेनिल पटेल ने झटके पांच विकेट

ICC U-19 ODI World Cup 2026 : भारत के सामने अमेरिका को...