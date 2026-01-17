VIDEO- तीसरे वनडे से पहले किंग कोहली ने किए महाकाल के दर्शन, कुलदीप के साथ भस्म आरती में हुए शामिल

IND vs NZ 3rd ODI : भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का फाइनल मैच रविवार को मध्य-प्रदेश के इंदौर में खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय टीम गुरुवार को इंदौर पहुंच चुकी है, जहां खिलाड़ियों ने शुक्रवार को नेट्स में पसीना बहाया हैं। इस बीच, भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने महाकाल के दर्शन किए हैं।

VIDEO | Ujjain, Madhya Pradesh: Cricketers Virat Kohli and Kuldeep Yadav offer prayers at the revered Shree Mahakaleshwar Temple.#Ujjain #Cricket (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/cnmCqUuDcG — Press Trust of India (@PTI_News) January 17, 2026

क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव ने शनिवार को इंदौर से करीब 55 किलोमीटर दूर उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां दोनों खिलाड़ी सुबह की भस्म आरती में शामिल हुए। दोनों ने मंदिर में पूजा-अर्चना की। यह पहला मौका नहीं जब विराट कोहली और कुलदीप यादव किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचे हों। दोनों खिलाड़ी अक्सर प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन के लिए जाते रहे हैं। कोहली को कई बार वृन्दावन के संत प्रेमानन्द महाराज के दरबार में देखा गया है।

विराट कोहली इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में फैंस को उनसे बड़े स्कोर की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उम्मीद है कि तीसरे वनडे में कोहली के बल्ले से एक और शतक देखने को मिलेगा। जो इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। फिलहाल, तीन वनडे मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। रविवार को जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा करेगी।