VIDEO- कांग्रेस बोली-दोनों हाथों से वोट चोरी, गजब खेला है...

पटना। समस्तीपुर (बिहार) लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी की लोकसभा सांसद शांभवी चौधरी (Lok Janshakti Party Lok Sabha MP Shambhavi Chaudhary) मतदान के बाद कैमरे के सामने पोज़ दे रही थीं। इस दौरान शांभवी चौधरी (Shambhavi Chaudhary) के दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई नजर आई । मतलब इन्होंने 2 बार वोट किया। जब यह बात सामने आ गई तो इनके पिता अशोक चौधरी (Ashok Choudhary) इन्हें आंखों के इशारे से संकेत कर रहे हैं। लोगों ने पूछा चुनाव आयोग (Election Commission) , यह सब कैसे हो रहा है? इसकी जांच कौन करेगा?

चिराग पासवान की पार्टी की MP है शांभवी चौधरी… कल इन्होंने मतदान किया और क्या आश्चर्य…इनकी दोनों हाथ की उंगली पे स्याही थी! क्या शांभवी जी ने दो बार वोट किया ? कल कई भाजपाई एक साल में दो जगह वोट देते देखे गए लेकिन ये तो और गजब हो गया… एक ही बूथ पे वोट और दोनों हाथ की उंगली… pic.twitter.com/zqFwfeJwv2 — Prittam Kothadiya 🇮🇳 (@KothadiyaSpeaks) November 7, 2025

मंत्री अशोक चौधरी की सांसद बेटी शांभवी जी के दोनों हाथों में स्याही कैसे?

नियमानुसार केवल एक हाथ पर स्याही लगती है। फिर मंत्री अशोक चौधरी की सांसद बेटी शांभवी जी के दोनों हाथों में स्याही कैसे?एक ही वोट में दोनों हाथ कैसे रंग गए? चेहरे के एक्सप्रेशन खुद कहानी सुना रहे हैं! मंत्री अशोक चौधरी के दाएं हाथ पर स्याही लगी है, उनकी धर्मपत्नी के बाएं हाथ पर स्याही लगी है, लेकिन सांसद बेटी शांभवी के दोनों हाथों पर स्याही लगी है। मोदी सरकार की सांसद शांभवी चौधरी (Shambhavi Chaudhary) के दोनों हाथों पर वोट की स्याही लगी है, ये क्या खेला है? मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। एक वोट, एक बार स्याही का नियम है। फिर ये क्या फ्रॉड है?

पहली बार चुनाव में दोनों उँगलियों में इंक लगायी जा रही है: सुप्रिया श्रीनेत

बिहार में NDA की सांसद शांभवी चौधरी पहली बार चुनाव में दोनों उँगलियों में इंक लगायी जा रही है यह लोग चुनाव और लोकतंत्र की कितनी धज्जियाँ उड़ायेंगे? pic.twitter.com/HPB2f4DYmV — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) November 7, 2025

कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पोस्ट पर फोटो शेयर कर लिखा कि ये हैं बिहार में NDA की सांसद शांभवी चौधरी (Shambhavi Chaudhary) । पहली बार चुनाव में दोनों उँगलियों में इंक लगायी जा रही है। यह लोग चुनाव और लोकतंत्र की कितनी धज्जियां उड़ायेंगे?

बता दें कि वोटिंग के बाद रामविलास सांसद शांभवी चौधरी (Shambhavi Chaudhary) ने कहा कि संविधान का सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है। वोट करना जरूरी है। ये राज्य और देश के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। विपक्ष के सभी दावे फेल कर जाएंगे।