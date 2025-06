Video: क्रिकेटर रिंकू सिंह ने सपा सांसद प्रिया सरोज से की सगाई, देखें- खूबसूरत वीडियो और फ़ोटोज़

Rinku Singh Priya Saroj Engagement Video Photo: भारत के उभरते हुए क्रिकेटर रिंकू सिंह की मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज से आज रविवार (8 जून) को सगाई हो गयी है। दोनों की सगाई का कार्यक्रम लखनऊ के फाइव स्टार होटल सेंट्रम में आयोजित किया गया। जिसमें राजनीतिक और क्रिकेट की जानी मानी हस्तियां शामिल होने पहुंची।

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की अपनी बेटी सपा सांसद प्रिया सरोज से आज होने वाली सगाई पर सपा विधायक तूफानी सरोज ने कहा, “…मैं बहुत खुश हूं…”

Lucknow, Uttar Pradesh: Cricketer Rinku Singh and SP MP Priya Saroj arrive for their engagement ceremony pic.twitter.com/cvfL5vHf8K

सगाई के कार्यक्रम में रिंकू सिंह क्रीम रंग की शेरवानी पहने हुए नजर आए। प्रिया सरोज लाइट पिंक कलर का लहंगा चुन्नी पहने हुई थी। दोनों खूबसूरत दिख रहे थे। इस दौरान दोनों एक दूसरे का हाथ थामें स्टेज पर पहुंचे। वहीं, सगाई से पहले प्रिया सरोज का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वह भावुक नजर आयीं।

Heartfelt Congratulations to Rinku Singh and Priya Saroj on there engagement! pic.twitter.com/U5lReioOBS

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) June 8, 2025