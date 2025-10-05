Video: भारत-पाक मैच के टॉस में हुई बेईमानी! रेफरी की गलती से पाकिस्तान ने जीता TOSS

India Women vs Pakistan Women Toss Controversy: आज कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 खेला जा रहा है। इस मैच के शुरू होते हैं एक नए बड़े विवाद ने जन्म ले लिया है। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। लेकिन, रेफरी की गलती के चलते टॉस पाकिस्तान के पक्ष में गया है। क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीता ही नहीं था।

दरअसल, रविवार को कोलंबो में जब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हवा में सिक्का उछाला, तो फ़ातिमा ने ‘टेल’ कहा था। हालांकि, मैच रेफरी शैंड्रे फ्रिट्ज़ और उद्घोषक मेल जोन्स ने इसे ‘हेड’ सुना। सिक्का ज़मीन पर गिरने पर, अंततः हेड आया और फ़ातिमा को टॉस दिया गया, जिन्होंने फील्डिंग का विकल्प चुना। उस समय, हरमनप्रीत ने इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन, सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

She definitely said ‘tails’. How can they make mistakes like this? #indvpak pic.twitter.com/xuInUgvyIR — d (@KoolKomorebi) October 5, 2025

पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों की महिला क्रिकेट टीम पहली बार आमने-सामने होंगी। मैच के टॉस के दौरान भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच हैंडशेक नहीं हुआ। न ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों टीमों ने अपने दूसरे लीग चरण के मैच के लिए अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन में एक-एक बदलाव किया है।