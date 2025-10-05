  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. Video: भारत-पाक मैच के टॉस में हुई बेईमानी! रेफरी की गलती से पाकिस्तान ने जीता TOSS

Video: भारत-पाक मैच के टॉस में हुई बेईमानी! रेफरी की गलती से पाकिस्तान ने जीता TOSS

India Women vs Pakistan Women Toss Controversy: आज कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 खेला जा रहा है। इस मैच के शुरू होते हैं एक नए बड़े विवाद ने जन्म ले लिया है। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। लेकिन, रेफरी की गलती के चलते टॉस पाकिस्तान के पक्ष में गया है। क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीता ही नहीं था। 

By Abhimanyu 
Updated Date

India Women vs Pakistan Women Toss Controversy: आज कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 खेला जा रहा है। इस मैच के शुरू होते हैं एक नए बड़े विवाद ने जन्म ले लिया है। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। लेकिन, रेफरी की गलती के चलते टॉस पाकिस्तान के पक्ष में गया है। क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीता ही नहीं था।

पढ़ें :- IND W vs PAK W: टॉस में कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ, पाकिस्तान ने चुनी गेंदबाजी

दरअसल, रविवार को कोलंबो में जब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हवा में सिक्का उछाला, तो फ़ातिमा ने ‘टेल’ कहा था। हालांकि, मैच रेफरी शैंड्रे फ्रिट्ज़ और उद्घोषक मेल जोन्स ने इसे ‘हेड’ सुना। सिक्का ज़मीन पर गिरने पर, अंततः हेड आया और फ़ातिमा को टॉस दिया गया, जिन्होंने फील्डिंग का विकल्प चुना। उस समय, हरमनप्रीत ने इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन, सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

पढ़ें :- भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हर बार चटाई धूल, आंकड़ें देखकर रह जाएंगे हैरान

पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों की महिला क्रिकेट टीम पहली बार आमने-सामने होंगी। मैच के टॉस के दौरान भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच हैंडशेक नहीं हुआ। न ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों टीमों ने अपने दूसरे लीग चरण के मैच के लिए अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन में एक-एक बदलाव किया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video: भारत-पाक मैच के टॉस में हुई बेईमानी! रेफरी की गलती से पाकिस्तान ने जीता TOSS

Video: भारत-पाक मैच के टॉस में हुई बेईमानी! रेफरी की गलती से...

कानपुर में वनडे मैच के बीच ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ियों की बिगड़ी तबीयत, होटल के खाने से हुई दिक्कत!

कानपुर में वनडे मैच के बीच ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ियों की बिगड़ी...

IND W vs PAK W: टॉस में कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ, पाकिस्तान ने चुनी गेंदबाजी

IND W vs PAK W: टॉस में कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ,...

Rohit vs Gambhir: ड्रेसिंग रूम के वर्चस्व की लड़ाई में गयी रोहित के हाथ से कप्तानी! कोच गंभीर की जीत

Rohit vs Gambhir: ड्रेसिंग रूम के वर्चस्व की लड़ाई में गयी रोहित...

भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हर बार चटाई धूल, आंकड़ें देखकर रह जाएंगे हैरान

भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हर बार चटाई धूल, आंकड़ें देखकर...

भारतीय टी-20 के कप्तान सूर्य कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर किया बड़ा खुलासा, खुद को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

भारतीय टी-20 के कप्तान सूर्य कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर...