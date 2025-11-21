Video- सरकारी अस्पताल के ड्यूटी रूम में लड़की के साथ ठुमके लगा रहे थे डॉक्टर साहब, CMO शामली ने थमाया नोटिस

Shamli: यूपी के शामली जिले के एक सरकारी अस्पताल के ड्यूटी रूम का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसमें कथित तौर पर एक डॉक्टर बनियान और लोअर एक युवती के नाचते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर से रूम खाली करवा दिया गया है और सीएमओ शामली ने नोटिस देकर इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर तैनात डॉक्टर अफकार सिद्दीकी का ड्यूटी रूम में मंगेतर के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अफकार सिद्दीकी सगाई की खुशी में अपनी मंगेतर के साथ किया था। यह वीडियो अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर बने आवासीय कमरे का बताया जा रहा है।

बीते बुधवार को वायरल हुए वीडियो में डॉक्टर बनियान और लोअर में अपनी मंगेतर के साथ थिरकते देखा जा सकता है और उनकी मंगेतर भी डांस करते हुए नजर आ रही हैं। दोनों लोग बैंड बाजा बारात फिल्म के ‘दम- दम मस्त है’ गाने पर अपनी ही मस्ती में डांस करे दिखे हैं। वायरल वीडियो के बाद डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने इसे अस्पताल की गरिमा के खिलाफ मानते हुए डॉक्टर से आवासीय कमरा खाली करा दिया है। इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों और शासन को भेज दी गई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय होगी।