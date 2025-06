Video: हेलिकॉप्टर की बीच सड़क हुई इमरजेंसी लैंडिंग, कार पर गिरा पिछला हिस्सा

Rudraprayag helicopter emergency landing: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शनिवार को एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया है। यहां पर एक निजी हेलीकॉप्टर ने सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा एक कार पर गिर गया। लेकिन, राहत की ये बात रही कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। पायलट को मामूली चोटें आई हैं।

उत्तराखंड एडीजी कानून व्यवस्था डॉ. वी. मुरुगेशन ने कहा, ‘केदारनाथ धाम जा रहे एक निजी हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं।’ यूसीएडीए के सीईओ ने जानकारी दी है कि यात्रियों को लेकर सिरसी से उड़ान भर रहे क्रेस्टेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के हेलीकॉप्टर ने एहतियातन हेलीपैड की बजाय सड़क पर लैंडिंग की। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। डीजीसीए को सूचित कर दिया गया है। बाकी शटल संचालन तय समय के अनुसार सामान्य रूप से चल रहा है।

VIDEO | Uttarakhand: A private helicopter made an emergency landing on a road in Rudraprayag. The helicopter’s tail section fell onto a car. All passengers of the helicopter are safe. The pilot sustained minor injuries. Further details are awaited.

