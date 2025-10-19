Video- ‘मैंने मौलवी साहब से कहा कि हमें ‘नमक हरामों’ के वोट नहीं चाहिए…’ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी

Giriraj Singh’s controversial remarks: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं। राज्य में ताबड़-तोड़ रैलियां हो रही हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह अपने एक विवादित टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में हैं। गिरिराज एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को नमक हराम बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि मुसलमान मोदी सरकार की योजना का लाभ उठाते हैं, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देते।

VIDEO | Bihar: “Muslims take benefits of all Central schemes but don't vote for us”, says Union Minister Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) at poll rally in Arwal.#BiharElection2025 #BiharElectionsWithPTI (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/syYxQR80IS — Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2025

दरअसल, भाजपा सांसद गिरिराज सिंह शनिवार को बिहार के अरवल जिले में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंबे खुले मंच से एक मौलवी के साथ उनकी बातचीत का जिक्र किया। गिरिराज सिंह ने कहा, “मैंने उनसे (मौलवी) पूछा कि क्या उन्हें आयुष्मान कार्ड मिला? उन्होंने कहा- हां। मैंने पूछा- क्या इसमें कोई हिंदू-मुस्लिम भेदभाव था? उन्होंने (मौलवी) कहा- नहीं। मैंने कहा- बहुत अच्छा। फिर मैंने पूछा कि क्या आपने मुझे वोट दिया? उन्होंने कहा- हां। मैंने कहा- खुदा की कसम कहिए। तो उन्होंने कहा- नहीं। हमने पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी ने आपको गाली दी? उन्होंने कहा- नहीं। मैंने पूछा कि मैंने आपको अपमानित किया? उन्होंने कहा- नहीं। तो फिर मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को नहीं मानता, उसे नमक हराम कहा जाता है। मैंने मौलवी साहब से कहा कि हमें इन नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए।”