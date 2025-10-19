'जब हिंदू आपको वोट नहीं दे रहे तो क्या उन्हें भी 'नमक हराम' कहेंगे?...' शिवसेना UBT ने गिरिराज सिंह पर साधा निशाना

Giriraj Singh’s ‘Namak Haram’ remark: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह अपने एक विवादित टिप्पणी को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। गिरिराज एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुसलमानों को ‘नमक हराम’ कह दिया। जिस पर कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

दरअसल, भाजपा सांसद गिरिराज सिंह शनिवार को बिहार के अरवल जिले में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंबे खुले मंच से मुसलमानों को नमक हराम बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि मुसलमान मोदी सरकार की योजना का लाभ उठाते हैं, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देते। इस पर रविवार को शिवसेना (यूबीटी) के दिग्गज नेता और सांसद संजय राऊत ने कहा, ‘गिरिराज सिंह ने दावा किया कि मुसलमान केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देते। यह सच नहीं है – मुसलमानों ने 2014 में मोदी को वोट दिया था और भाजपा को बिहार और उत्तर प्रदेश में वोट मिले थे।’

मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राऊत ने आगे कहा, ‘अब, हिंदू भी उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं। आप ‘वोट चोरी’ करके सत्ता में हैं। जब हिंदू आपको वोट नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप उन्हें भी ‘नमक हराम’ कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी को उन्हें मंत्रिपरिषद से निकाल देना चाहिए।’ वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लखनऊ में पीटीआई से बातचीत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मुसलमानों पर दिये गए बयान की आलोचना की।

कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, “उनका दिमाग़ खराब हो गया है। हिंदू-मुस्लिम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूँढ़ने और पाकिस्तान को वीज़ा जारी करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। भारत सरकार को आधिकारिक तौर पर उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वह अपने मंत्रालय या किसी और काम के लिए कोई काम नहीं करते; वह सिर्फ़ सांप्रदायिक राजनीति करना, देश को बाँटना और धार्मिक तनाव पैदा करना चाहते हैं।”

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, भाजपा सांसद गिरिराज सिंह शनिवार को बिहार के अरवल जिले में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंबे खुले मंच से एक मौलवी के साथ उनकी बातचीत का जिक्र किया। गिरिराज सिंह ने कहा, “मैंने उनसे (मौलवी) पूछा कि क्या उन्हें आयुष्मान कार्ड मिला? उन्होंने कहा- हां। मैंने पूछा- क्या इसमें कोई हिंदू-मुस्लिम भेदभाव था? उन्होंने (मौलवी) कहा- नहीं। मैंने कहा- बहुत अच्छा। फिर मैंने पूछा कि क्या आपने मुझे वोट दिया? उन्होंने कहा- हां। मैंने कहा- खुदा की कसम कहिए। तो उन्होंने कहा- नहीं। हमने पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी ने आपको गाली दी? उन्होंने कहा- नहीं। मैंने पूछा कि मैंने आपको अपमानित किया? उन्होंने कहा- नहीं। तो फिर मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को नहीं मानता, उसे नमक हराम कहा जाता है। मैंने मौलवी साहब से कहा कि हमें इन नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए।”