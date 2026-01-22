  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. VIDEO-केशव प्रसाद मौर्य ,बोले-पूज्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम, वो बढ़िया स्नान करें उनसे प्रार्थना है

VIDEO-केशव प्रसाद मौर्य ,बोले-पूज्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम, वो बढ़िया स्नान करें उनसे प्रार्थना है

प्रयागराज माघ मेला 2026 (Prayagraj Magh Mela 2026) में मौनी अमवस्या (Mauni Amavasya) के दिन ज्योतिष्ठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज (Jyotish Peeth Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati Maharaj) जी के साथ हुई प्रशासन के साथ हुई घटना ने काफी विवाद खड़ा किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। प्रयागराज माघ मेला 2026 (Prayagraj Magh Mela 2026) में मौनी अमवस्या (Mauni Amavasya) के दिन ज्योतिष्ठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज (Jyotish Peeth Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati Maharaj) जी के साथ हुई प्रशासन के साथ हुई घटना ने काफी विवाद खड़ा किया है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूज्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें उनसे प्रार्थना है। इस विषय का समापन करें।

पढ़ें :- कोडीन सिरप का अपराधी देश में हो या विदेश में उसे सजा जरूर मिलेगी,  2016 में होलसेल लाइसेंस सपा सरकार ने बांटे थे : केशव प्रसाद मौर्य

बता दें कि मौनी अमावस्या (माघ मेले का प्रमुख स्नान) के दिन शंकराचार्य जी पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ के कारण उन्हें रोका। इससे धक्का-मुक्की हुई, कुछ शिष्यों-संतों के साथ मारपीट की घटनाएं रिपोर्ट हुईं (जैसे ब्राह्मण युवकों की शिखा खींचना आदि), जिसके बाद शंकराचार्य जी ने धरना दिया और अन्न-जल त्याग किया। मेला प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस भेजा कि वे “शंकराचार्य” कैसे कहलाते हैं? अपना पक्ष रखें । यह विवाद उनकी पदवी की वैधता पर केंद्रित है, हालांकि पहले के कुंभ व मेले में उन्हें इसी रूप में मान्यता मिली थी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO-केशव प्रसाद मौर्य ,बोले-पूज्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम, वो बढ़िया स्नान करें उनसे प्रार्थना है

VIDEO-केशव प्रसाद मौर्य ,बोले-पूज्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम, वो बढ़िया स्नान...

मनरेगा बचाने के लिए मजदूर बन राहुल गांधी-मल्लिकार्जुन खरगे मैदान में कूदे, माथे पर गमछा और कंधे पर फावड़ा...

मनरेगा बचाने के लिए मजदूर बन राहुल गांधी-मल्लिकार्जुन खरगे मैदान में कूदे,...

CM योगी का बड़ा बयान,बोले- संत-संन्यासी की नहीं होती व्यक्तिगत प्रॉपर्टी , 'धर्म की आड़ में छिपे हैं कालनेमि...'

CM योगी का बड़ा बयान,बोले- संत-संन्यासी की नहीं होती व्यक्तिगत प्रॉपर्टी ,...

नारी शक्ति के उत्थान से ही आत्मनिर्भर, समावेशी और विकसित भारत का निर्माण है संभव: डॉ प्रियंका मौर्य

नारी शक्ति के उत्थान से ही आत्मनिर्भर, समावेशी और विकसित भारत का...

भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस

भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा श्री राम जानकी मंदिर...

मेरी मां मर गई है और पापा छोड़कर चले गए...राधिका की बातों सुनकर भावुक हुए डीएम-एसपी, अब मासूम के सपनों को पूरा करेगा जालौन प्रशासन

मेरी मां मर गई है और पापा छोड़कर चले गए...राधिका की बातों...