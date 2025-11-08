Video- 'मोदी का असली 'खेल' चुनाव के बाद पता चलेगा...' खरगे ने NDA के सीएम फेस को लेकर किया बड़ा दावा

Bihar Elections 2025: बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। खरगे ने दावा किया है कि एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना सीएम पद का चेहरा तक घोषित नहीं किया है और नीतीश अलग-थलग कर दिया है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गया में पीटीआई से कहा, “प्रधानमंत्री मोदी को बड़े-बड़े दावे करने की आदत है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में ‘400 पार’ कहा था, लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। मोदी का असली ‘खेल’ चुनाव के बाद पता चलेगा, क्योंकि एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा तक घोषित नहीं किया है और उन्हें अलग-थलग कर दिया है।”

VIDEO | Gaya: Congress national president Mallikarjun Kharge says, “PM Modi has a habit of making tall claims. They said ‘400 paar’ in the Lok Sabha elections, but couldn’t form the government on their own. The real 'game' of Modi will be known after the elections, as the NDA… pic.twitter.com/yN1aJR4pVf — Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2025

इस दौरान पीएम मोदी के ‘कट्टा’ वाले बयान पर खरगे ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप की हर बात सुनते हैं और ट्रंप दावा करते हैं कि मोदी उनकी बात मानने को तैयार हैं। क्या ट्रंप मोदी को बंदूक की नोक पर कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं? कांग्रेस मोदी या किसी और से नहीं डरती। हम इस गठबंधन में एकजुट हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के प्रयासों से हमें फायदा होगा।”