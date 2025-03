Video: अब योगी सरकार बदल सकती है मुजफ्फरनगर का नाम, BJP एमएलसी ने उठाई मांग

बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने मंगलवार को विधान परिषद में मुजफ्फरनगर का नाम बदल कर लक्ष्मीनगर रखने की मांग (Demand to change the name of Muzaffarnagar to Laxminagar) की। बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने कहा कि यह मुद्दा जनभावना से जुड़ा हुआ है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।