Video: टाइगर की पीठ थपथपाई और सेल्फी लेने बगल में बैठा, फिर युवक पर झपट पड़ा बाघ; खौफनाक वीडियो वायरल

Tiger attacks Indian tourist in Thailand: बाघ की उन खतरनाक जंगली जानवरों में की जाती है जो अपने दुश्मन या शिकार को एक झटके में मौत की नींद सुला देते हैं। हालांकि, कई देशों में इन जानवरों को पालना आम बात हो चुका है, जहां पर उन्हें इंसानों के साथ रहने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा, कई तरह की दवाईयों का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वह हिंसक व्यवहार न करें। हालांकि, थाईलैंड के फुकेट में प्रसिद्ध टाइगर किंगडम में कुछ ऐसा हुआ, जिसने हर किसी के होश उड़ा दिये हैं।

दरअसल, थाईलैंड के फुकेट में प्रसिद्ध टाइगर किंगडम में एक बाघ ने भारतीय टूरिस्ट पर अचानक हमला कर दिया। जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ यूजर्स ने शेयर किया है। 25 सेकंड की क्लिप में, एक व्यक्ति को बाघ के साथ चलते हुए देखा जा सकता है। बाघ के गले में जंजीर बंधी और व्यक्ति उस जंजीर को पकड़े हुए आगे बढ़ रहा है और बाघ की पीठ को हल्के हाथों से सहला रहा रहा है। उनके साथ बाघ का ट्रेनर भी दिख रहा है।

फिर व्यक्ति थोड़ा घबराते हुए बाघ बगल में घुटने के बल बैठकर सेल्फी लेने की कोशिश करता है, इस दौरान ट्रेनर बाघ पर छड़ी का इस्तेमाल करता दिखता है। तभी बाघ अचानक से आक्रामक हो जाता है और व्यक्ति पर हमला कर देता है। यह देख ट्रेनर और वीडियो बना रहा अन्य व्यक्ति घबरा जाते हैं। ट्रेन छड़ी से बाघ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी वीडियो चीख-पुकार के साथ समाप्त हो जाता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा प्रोटोकॉल और जानवरों के रखरखाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

Apparently an Indian man attacked by a tiger in Thailand.

This is one of those paces where they keep tigers like pets and people can take selfies, feed them etc etc.#Indians #tigers #thailand #AnimalAbuse pic.twitter.com/7Scx5eOSB4

— Sidharth Shukla (@sidhshuk) May 29, 2025