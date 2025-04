Video: तीन हमलावरों पर अकेले भारी पड़ा पालतू कुत्ता, बहादुर ‘जॉनी’ ने अपने मालिक की बचाई जान

Video: तीन हमलावरों पर अकेले भारी पड़ा पालतू कुत्ता, बहादुर ‘जॉनी’ ने अपने मालिक की बचाई जान

Dog saved the life of the owner in Morbi Video: कुत्ते को दुनिया के सबसे वफादार पालतू जानवर के रूप में जाना जाता है, जो अपने मालिक और उसके घर की सुरक्षा के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। इस बात को गुजरात के मोरबी की एक घटना ने एक बार फिर साबित किया है। दरअसल, मोरबी में एक पालतू कुत्ते ने तीन हमलावरों से अपने मालिक की जान बचा ली। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गयी।