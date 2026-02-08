VIDEO : प्रियंका चोपड़ा फिल्म ‘वाराणसी’ की शूटिंग के दौरान ब्लैक डायमंड फेस मास्क में नजर आईं, जानें इस मास्क की कीमत क्यों ट्रेंडिंग है?

  1. हिन्दी समाचार
हैदराबाद। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra Jonas) हाल ही में हैदराबाद में एस.एस. राजामौली (S.S. Rajamouli) की आगामी फिल्म ‘वाराणसी’ (Varanasi) की शूटिंग कर रही थीं, जहां वो ब्लैक डायमंड फेस मास्क (Celestial Black Diamond Lifting and Firming Face Mask) पहनकर स्पॉट हुईं।

अपनी अनुशासित लाइफस्टाइल के लिए जानी जाने वाली प्रियंका चोपड़ा बिज़ी दिनों में भी फिटनेस या स्किनकेयर से कभी समझौता नहीं करतीं। हाल ही में, जब वह लेटेस्ट शूटिंग शेड्यूल के आखिरी दिन बाहर निकलीं, तो उन्होंने शीट मास्क पहनकर सबका ध्यान खींचा। इस नज़ारे ने तुरंत फैंस के बीच उत्सुकता जगा दी, और कई लोग सोचने लगे कि क्या यह मास्क ही उनकी चमकदार त्वचा का राज़ है।

ये लक्जरी स्किनकेयर प्रोडक्ट (111Skin ब्रांड का Celestial Black Diamond Lifting and Firming Face Mask) अपनी स्किन-टाइटनिंग, हाइड्रेशन और ग्लो देने वाली खासियतों के लिए फेमस है। इसमें ब्लैक डायमंड पार्टिकल्स और दूसरे पावरफुल इंग्रीडिएंट्स होते हैं, जो फाइन लाइन्स को कम करते हैं और स्किन को फर्म व प्लंप बनाते हैं। फैन्स इसकी कीमत और बेनिफिट्स जानने के लिए काफी उत्सुक हैं,ये काफी हाई-एंड प्रोडक्ट है।

प्रियंका चोपड़ा के वायरल मास्क की कीमत और दूसरी डिटेल्स

प्रियंका चोपड़ा ने जो फेस मास्क लगाया था, वह सेलेस्टियल ब्लैक डायमंड लिफ्टिंग एंड फर्मिंग फेस मास्क है, जो एक लग्जरी स्किनकेयर प्रोडक्ट है और अपनी स्किन को टाइट करने और पोषण देने वाले फायदों के लिए जाना जाता है। स्किन को गहराई से हाइड्रेट और रिस्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया यह मास्क स्किन की कसावट को बेहतर बनाने का काम करता है, साथ ही चेहरे को फ्रेश और टोंड लुक देता है। यह खास तौर पर थकी हुई स्किन को फिर से जीवंत करने के लिए बनाया गया है, जिससे यह लंबे काम के दिनों और ज़्यादा ट्रैवल वाले शेड्यूल के लिए एक पॉपुलर पसंद बन गया है।

सेलेसियल ब्लैक डायमंड फेस मास्क के पांच पैक की कीमत $140 है

यह मास्क खास तौर पर स्किन की ढीलापन, फाइन लाइन्स और डलनेस जैसी समस्याओं को टारगेट करता है, जिससे स्किन ज़्यादा स्मूद और चमकदार दिखती है। ऑनलाइन लिस्टिंग के अनुसार, सेलेसियल ब्लैक डायमंड फेस मास्क के पांच पैक की कीमत $140 (लगभग 12,680 रुपये) है। इसकी प्रीमियम कीमत इसके हाई-एंड फ़ॉर्मूला और असरदार नतीजों के वादे को दिखाती है, यही वजह है कि इस प्रोडक्ट ने स्किनकेयर पसंद करने वालों और फैंस का ध्यान खींचा है।

प्रियंका की स्किनकेयर रूटीन हमेशा से चर्चा में रहती है और शूटिंग के व्यस्त दिनों में भी वो अपनी ग्लोइंग स्किन का राज नहीं छोड़तीं। “वाराणसी” में वो मंदाकिनी का रोल प्ले कर रही हैं, जो एक मिस्टिरियस कैरेक्टर है। फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं, और ये 7 अप्रैल 2027 को IMAX फॉर्मेट में रिलीज होगी।

