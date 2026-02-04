Video : मकर द्वार पर प्रदर्शनकारी कांग्रेस सांसदों को देख केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बोले- देखो ये कारगिल की जंग जीत कर आए हैं, तो राहुल गांधी का पलटवार 'मेरे गद्दार दोस्त...'

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र (Budget Session) और बजट पेश होने के बाद से ही हंगामा जारी है। ऐसे में बुधवार को छठवें दिन संसद के गेट के बाहर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के साथ कांग्रेस सांसद हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की अजीब घटना सामने आई। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू (Union Minister Ravneet Singh Bittu) के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।

राहुल गांधी ने जब मंत्री रवनीत बिट्टू को बोला गद्दार दोस्त तो बिट्टू ने उन्हें देश का दुश्मन बताया और राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया… वाकया संसद के मकर द्वार पर हुआ जहां कांग्रेस के सांसद धरने पर बैठे है…. बिट्टू ने कहा ऐसे बैठे जैसे जंग जीत कर आए @ZeeNews pic.twitter.com/Vj9Jpy8mYp — Bramh Prakash Dubey (@bramhprakash7) February 4, 2026

बता दें कि कांग्रेस के कुछ निलंबित सांसद मकर द्वार के पास प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी उनके साथ इस प्रदर्शन में शामिल थे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों पर तंज कसा और कहा कि “वे ऐसे बैठे हैं जैसे कोई जंग जीतकर आए हों” या “करगिल की जंग जीतकर आए हैं। राहुल गांधी ने तुरंत पलटवार करते हुए उन्होंने बिट्टू की ओर इशारा करते हुए कहा कि “ये रहा गद्दार… देखो चेहरा” और फिर “हैलो ब्रदर, माय ट्रेटर फ्रेंड” (मेरे गद्दार दोस्त) कहा। राहुल ने आगे कहा कि “डोंट वरी, यू विल कम बैक” (चिंता मत करो, तुम वापस आओगे), मतलब कांग्रेस में लौट आएंगे। राहुल ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। जवाब में रवनीत बिट्टू ने कड़ा पलटवार किया और कहा कि देश के दुश्मन” (enemies of the nation) या “देश के दुश्मनों से कोई लेना-देना नहीं”।

यह पूरा वाकया वीडियो में कैद हो गया है, जो सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों तरफ से तीखे आरोप-प्रत्यारोप लगे, जिससे संसद परिसर में राजनीतिक माहौल और गरमा गया। यह घटना पुरानी राजनीतिक दुश्मनी को भी दर्शाती है, क्योंकि बिट्टू का कांग्रेस छोड़ना और राहुल पर पहले भी उनके कुछ बयानों (जैसे अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी) को लेकर विवाद रहा है।