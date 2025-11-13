VIDEO- धर्मेंद्र के घर के बाहर पैपराजी का जमावड़ा देख आपा खो बैठे सनी देओल, पैप्स को दी गाली- शर्म नहीं आती, घर पर मां-बाप नहीं हैं?

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Bollywood Actor Sunny Deol) अपने पिता के देखरेख में लगे हैं, लेकिन गुरुवार सुबह वह गुस्से से लाल हो गए। अपने पिता और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) के घर के बाहर पैपराजी को जमावड़ा देख आपा खो बैठे और खूब खरीखोटी सुनाने लगे। 89 साल के धर्मेंद्र (Dharmendra) बुधवार को ही 11 दिनों के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। पूरा परिवार उनकी सेवा में लगा हुआ है, लेकिन रिकवरी के बीच पैपराजी की भीड़ और हंगामे ने सनी के सब्र के बांध को टूट गया। उन्होंने गाली देकर पैप्स से कहा कि शर्म नहीं आती।

धर्मेंद्र (Dharmendra) के अस्पताल पहुंचने के बाद से पूरा परिवार धर्मेंद्र के जल्द ठीक होने की हर संभव कोशिश कर रहा है। वहीं, फैंस के साथ लोग भी ये जानने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर अब धरम पाजी कैसे है? परिवार की तरफ से धर्मेंद्र (Dharmendra) के स्थिर होने की खबरें आईं। अब जब से धर्मेंद्र अस्पताल से घर पहुंचे हैं तब से फैंस के साथ पैपराजी की भीड़ जुहू स्थित उनके घर के बाहर देखी जा रही है। आज भीड़ देकर सनी गुस्से से लाल हो गए।

क्या बोले सनी?

सुबह जब फोटोग्राफर्स उनके जुहू स्थित घर के बाहर जमा हुए, तो सनी बाहर आए और गुस्से में पैप्स को लताड़ (Sunny Deol Loses Temper) लगाई। हाथ जोड़कर उन्होंने चू*** (गाली) दी और गुस्से में कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपके घर में मां-बाप हैं। आपके बच्चे हैं, शर्म नहीं आती?’ उनकी नाराजगी साफ थी, क्योंकि धर्मेंद्र को रिकवरी के लिए शांत माहौल की जरूरत है, और पैप्स की भीड़ और शोर से परिवार परेशान है। हमेशा मीडिया के साथ विनम्र रहने वाले सनी इस बार भावुक और गुस्से में नजर आए, क्योंकि वे अपने पिता की सेहत को लेकर बेहद चिंतित हैं।

सनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस ने उनके सपोर्ट में आवाज उठाई। कई यूजर्स ने लिखा कि पैप्स की लगातार दखलंदाजी ने देओल परिवार को परेशान कर रखा है। कुछ ने सनी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सही समय पर आवाज उठाई और ‘बेसिक इंसानियत’ दिखाने की मांग की। एक यूजर ने लिखा,कि धर्मेंद्र जी को आराम चाहिए, पैपराजी को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। एक अन्य ने लिखा- किसी को भी गुस्सा आएगा। सनी पाजी ने सही किया।

परिवार पहले भी कर चुका है प्राइवेसी की अपील

आपको बता दें कि धर्मेंद्र (Dharmendra) की तबीयत और मौत की अफवाहों पर पहले भी देओल परिवार गुस्सा जाहिर कर चुका है। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा था,कि मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। मेरे पिता स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार को प्राइवेसी दी जाए।

11 दिनों बाद अस्पताल से घर पहुंचे धर्मेंद्र

आपको बता दें कि 89 वर्षीय धर्मेंद्र (Dharmendra) को पिछले कुछ दिनों रूटीन मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें बुधवार सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वह घर पर डॉक्टरों की निगरानी में अपना इलाज जारी रखेंगे। परिवार ने फैंस से धर्मेंद्र (Dharmendra) के स्वस्थ होने की प्रार्थना करने का अनुरोध किया है।