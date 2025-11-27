धर्मेंद्र की याद में प्रेयर मीट मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड में शाम 5 बजे,परिवार वालों ने नाम दिया ‘जिंदगी का जश्न’

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र (Bollywood actor Dharmendra) के निधन के तीन दिनों बाद आज गुरुवार को उनके परिवार के सदस्यों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड (Taj Lands And in Bandra) में किया जाएगा। शाम 5 बजे से शुरू होने वाली इस प्रार्थना सभा को परिवार वालों ने नाम दिया है 'जिंदगी का जश्न'।

By संतोष सिंह

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र (Bollywood actor Dharmendra) के निधन के तीन दिनों बाद आज गुरुवार को उनके परिवार के सदस्यों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड (Taj Lands And in Bandra) में किया जाएगा। शाम 5 बजे से शुरू होने वाली इस प्रार्थना सभा को परिवार वालों ने नाम दिया है ‘जिंदगी का जश्न’। चर्चा है कि इस प्रार्थना सभा में मशहूर बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम (Bollywood Singer Sonu Nigam) भी धर्मेंद्र के यादगार गीतों पर प्रस्तुति देने वाले हैं।

धर्मेंद्र के घर पहुंचे बॉबी देओल 


प्रेयर मीट से पहले देओल परिवार एक साथ धर्मेंद्र के घर पर इस समय मौजूद है। बॉबी देओल भी धर्मेंद्र के घर पहुंचे हैं।

