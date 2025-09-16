Video : आवारा कुत्तों से बचने के लिए भागते हुए छत पर चढ़ गया सांड...नीचे उतारने में लोगों के छूटे पसीने

नई दिल्ली। तेलंगाना (Telangana) के आदिलाबाद (Adilabad) में एक सांड आवारा कुत्तों के झुंड से बचने के लिए एक घर की छत पर चढ़ गया। इससे साबित होता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर भी जान पर बन आने पर किसी भी हद तक जा सकते हैं।

यह घटना सोमवार सुबह भोरज मंडल के निराल गांव में हुई। शेख गफूर (Sheikh Ghafoor) नाम के एक किसान ने अपने सांड को घर के बाहर बांध रखा था। अचानक आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। इससे घबराया सांड रस्सियों से छूटकर अपनी जान बचाने के लिए भागा। बचने की कोशिश में वह एक घर के बगल में पत्थरों के ढेर पर चढ़ गया और छत पर छलांग लगा दी। घर की छत पर सांड के खड़े होने के असामान्य दृश्य को देखकर ग्रामीण दंग रह गए। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से सांड को नीचे उतारा।

घटना के दौरान छत को मामूली नुकसान पहुंचा। इस बीच, छत पर सांड के वीडियो और तस्वीरें, जिन्हें ग्रामीणों ने अपने मोबाइल फोन में कैद किया था, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।