Video : 'ट्रंप ने तंत्र–मंत्र कराकर मोदी जी का वशीकरण किया था...' अयोध्या के परमहंस आचार्य का दावा

Paramahansa Acharya : अयोध्या के परमहंस आचार्य अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने यूजीसी नियमों का विरोध करते हुए हाल में इच्छा मृत्यु की मांग की थी। परमहंस आचार्य ने कहा था कि या तो यूजीसी के इस काले कानून को वापस लिया जाए या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। अब संत का एक नया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। परमहंस आचार्य का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी पर वशीकरण कराया था।
परमहंस आचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा, “उन्हें एक खबर मिली देश के माननीय रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया कि मोदी जी के बढ़ते प्रभाव को दुनिया भर में देखकर के कुछ तंत्र-मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए की दाल में कुछ काला है। हम ध्यान लगाए तो तो पता चला कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंपवा है। ये ट्रंप जो है तंत्र-मंत्र करके वशीकरण किया था। आज हमने वैदिक पाठ किया है। उससे मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण असर नहीं करेगा।”
उन्होंने आगे कहा, ” अब मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाये। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं। देश निरंतर बढ़ रहा है और इसी तरह बढ़ता रहे। हम अयोध्या से मोदी जी के लिए लगातार पूजा-पाठ करते रहेंगे तो उन पर तंत्र-मंत्र का असर नहीं पड़ेगा।” संत के इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
व्हाट्स एप यूनिवर्सिटी से ज्ञान पाए अयोध्या के परमहंस आचार्य ऐसा कह रहे हैं।
