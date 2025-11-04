Video- दो दिन पहले मांगी थी माफी... फिर घर के पास लड़की को मारी गोली; कई महीनों से हाथ धोकर पीछे पड़ा था जतिन

A mad youth shot a student in Faridabad: हरियाणा के फरीदाबाद में एक छात्रा को दिनदहाड़े गोली मारने का सनसनीखेज सामने आया है, जहां बल्लभगढ़ में लाइब्रेरी से लौट रही 17 साल की छात्रा को 20 साल के सिरफिरे लड़के ने गोली मार दी। आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था और उसने अपनी इस हरकत के लिए पीड़िता के घर वालों से माफी भी मांगी थी। फिलहाल, पुलिस ने सिरफिरे को पकड़ने के लिए चार टीमें गठित की हैं।
A mad youth shot a student in Faridabad: हरियाणा के फरीदाबाद में एक छात्रा को दिनदहाड़े गोली मारने का सनसनीखेज सामने आया है, जहां बल्लभगढ़ में लाइब्रेरी से लौट रही 17 साल की छात्रा को 20 साल के सिरफिरे लड़के ने गोली मार दी। आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था और उसने अपनी इस हरकत के लिए पीड़िता के घर वालों से माफी भी मांगी थी। फिलहाल, पुलिस ने सिरफिरे को पकड़ने के लिए चार टीमें गठित की हैं।
जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम को बल्लभगढ़ की श्याम कालोनी में लड़की को गोली मारी गयी। भगत सिंह कॉलोनी में रहने वाली पीड़िता का नाम कनिष्का है जो ओपन एजुकेशन बोर्ड से 12वीं की छात्रा है। आरोपी जतिन मंगला मूल रूप से गुरुग्राम के सोहना का रहने वाला है। जेईई की तैयारी कर रही पीड़िता की आरोपी से मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी। जतिन ने लाइब्रेरी से घर लौटते समय छात्रा को नजदीक से कंधे और पेट में तब गोली मारी। उसकी हालत अब स्थिर है और सेक्टर 8 के अस्पताल में छात्रा का इलाज चल रहा है।
छात्रा को गोली मारे जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी जतिन गली में गाड़ी पर बैठा इंतजार कर रहा है और पीड़िता जब अन्य लड़कियों के साथ पास से गुजरती है तो वह उसके पास जाकर गोली चलाने लगता है। जतिन दो राउंड फायररिंग करता है और हैरान छात्रा खुद का बचाव करने की कोशिश करती है।
VIDEO | A girl shot at near her home while returning from library in Faridabad. The incident was captured on CCTV.
A police official says, "We received information about the incident around 5.30 pm yesterday. We reached the spot and took the girl to the hospital. She is now… pic.twitter.com/CgFIkun30W
हाथ धोकर छात्रा के पीछे पड़ा था जतिन
बल्लभगढ़ के एसएचओ श्मशेर सिंह के अनुसार, आरोपी ने छह महीने पहले क्लासमेट लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन कराया था। जबकि छात्रा एक साल पहले से वहां जाती थी। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का कहना है कि जतिन पास के एक कॉलेज में अकाउंटेंट के रूप में काम करता था। आरोपी छात्रा को अकेला नहीं छोड़ता था। वह लगातार उसके आसपास चक्कर काटता रहता था। जिसके कारण एडमिशन के 15 दिन के भीतर ही उसकी मेम्बरशिप खत्म कर दी गई और छात्रा को भी हटा दिया गया।
उन्होंने यह भी बताया कि पांच महीने पहले कनिष्का ने दोबारा एडमिशन ले लिया था, लेकिन जतिन को एडमिशन दिया गया। इसके बाद भी वह लगातार छात्रा का पीछा करता रहा। अब उसने कनिष्का पर जानलेवा हमला किया है।