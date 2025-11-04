  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Video- दो दिन पहले मांगी थी माफी… फिर घर के पास लड़की को मारी गोली; कई महीनों से हाथ धोकर पीछे पड़ा था जतिन

Video- दो दिन पहले मांगी थी माफी… फिर घर के पास लड़की को मारी गोली; कई महीनों से हाथ धोकर पीछे पड़ा था जतिन

A mad youth shot a student in Faridabad: हरियाणा के फरीदाबाद में एक छात्रा को दिनदहाड़े गोली मारने का सनसनीखेज सामने आया है, जहां बल्लभगढ़ में लाइब्रेरी से लौट रही 17 साल की छात्रा को 20 साल के सिरफिरे लड़के ने गोली मार दी। आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था और उसने अपनी इस हरकत के लिए पीड़िता के घर वालों से माफी भी मांगी थी। फिलहाल, पुलिस ने सिरफिरे को पकड़ने के लिए चार टीमें गठित की हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

A mad youth shot a student in Faridabad: हरियाणा के फरीदाबाद में एक छात्रा को दिनदहाड़े गोली मारने का सनसनीखेज सामने आया है, जहां बल्लभगढ़ में लाइब्रेरी से लौट रही 17 साल की छात्रा को 20 साल के सिरफिरे लड़के ने गोली मार दी। आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था और उसने अपनी इस हरकत के लिए पीड़िता के घर वालों से माफी भी मांगी थी। फिलहाल, पुलिस ने सिरफिरे को पकड़ने के लिए चार टीमें गठित की हैं।

पढ़ें :- सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचेंगे वाराणसी

जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम को बल्लभगढ़ की श्याम कालोनी में लड़की को गोली मारी गयी। भगत सिंह कॉलोनी में रहने वाली पीड़िता का नाम कनिष्का है जो ओपन एजुकेशन बोर्ड से 12वीं की छात्रा है। आरोपी जतिन मंगला मूल रूप से गुरुग्राम के सोहना का रहने वाला है। जेईई की तैयारी कर रही पीड़िता की आरोपी से मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी। जतिन ने लाइब्रेरी से घर लौटते समय छात्रा को नजदीक से कंधे और पेट में तब गोली मारी। उसकी हालत अब स्थिर है और सेक्टर 8 के अस्पताल में छात्रा का इलाज चल रहा है।

छात्रा को गोली मारे जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी जतिन गली में गाड़ी पर बैठा इंतजार कर रहा है और पीड़िता जब अन्य लड़कियों के साथ पास से गुजरती है तो वह उसके पास जाकर गोली चलाने लगता है। जतिन दो राउंड फायररिंग करता है और हैरान छात्रा खुद का बचाव करने की कोशिश करती है।

हाथ धोकर छात्रा के पीछे पड़ा था जतिन 

बल्लभगढ़ के एसएचओ श्मशेर सिंह के अनुसार, आरोपी ने छह महीने पहले क्लासमेट लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन कराया था। जबकि छात्रा एक साल पहले से वहां जाती थी। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का कहना है कि जतिन पास के एक कॉलेज में अकाउंटेंट के रूप में काम करता था। आरोपी छात्रा को अकेला नहीं छोड़ता था। वह लगातार उसके आसपास चक्कर काटता रहता था। जिसके कारण एडमिशन के 15 दिन के भीतर ही उसकी मेम्बरशिप खत्म कर दी गई और छात्रा को भी हटा दिया गया।

उन्होंने यह भी बताया कि पांच महीने पहले कनिष्का ने दोबारा एडमिशन ले लिया था, लेकिन जतिन को एडमिशन दिया गया। इसके बाद भी वह लगातार छात्रा का पीछा करता रहा। अब उसने कनिष्का पर जानलेवा हमला किया है।

पढ़ें :- Lucknow News : योगी सरकार ने सचिवालय सेवा के 15 संयुक्त सचिवों का किया तबादला, जानिए किसको कहां मिली तैनाती?

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video- दो दिन पहले मांगी थी माफी... फिर घर के पास लड़की को मारी गोली; कई महीनों से हाथ धोकर पीछे पड़ा था जतिन

Video- दो दिन पहले मांगी थी माफी... फिर घर के पास लड़की...

सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचेंगे वाराणसी

सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचेंगे वाराणसी

New York Mayor Election 2025 : ट्रंप ने निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की अपील, 'अगर भारतीय मूल के जोहरान ममदानी Mayor बने तो...'

New York Mayor Election 2025 : ट्रंप ने निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष...

Lucknow News : योगी सरकार ने सचिवालय सेवा के 15 संयुक्त सचिवों का किया तबादला, जानिए किसको कहां मिली तैनाती?

Lucknow News : योगी सरकार ने सचिवालय सेवा के 15 संयुक्त सचिवों...

नई दिल्ली में एस जयशंकर और इजराइली विदेश मंत्री गिदोन सार के बीच में हुई बैठक

नई दिल्ली में एस जयशंकर और इजराइली विदेश मंत्री गिदोन सार के...

यूपी में 45 हजार होमगार्ड की भर्ती को शासन ने दी मंजूरी, लिखित परीक्षा के बाद बनेगी मेरिट

यूपी में 45 हजार होमगार्ड की भर्ती को शासन ने दी मंजूरी,...