Video-उर्वशी रौतेला का दावा उत्तराखंड में उनको डेडिकेटेड एक मंदिर है, तीर्थ पुरोहितों ने बताया इसे ‘आध्यात्मिक अपमान’

मुंबई। बदरीनाथ धाम (Badrinath Dham) के पास मेरा नाम का मंदिर है। श्रद्धालु पूजा-अर्चना करते हैं। ये दावा बॉलीडुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Bollywood actress Urvashi Rautela) ने किया है। इस विवादित बयान के बाद उत्तराखंड में बवाल मच गया है। तीर्थ-पुरोहित समाज (Tirtha-Purohit Samaj) ने रौतेला के बयान की जमकर निंदा कर रहे हैं। जिस बामणी गांव में उर्वशी मंदिर (Urvashi Temple) है वहां देवी सती के शरीर का भाग गिरा था।

एक्ट्रेस रौतेला का यह विवादित बयान सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है। बयान को लेकर लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर कर रहे हैं। एक्ट्रेस रौतेला के बदरीनाथ धाम (Badrinath Dham) के पास उर्वशी मंदिर को अपने नाम का बताए जाने पर उत्तराखंड चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत (Uttarakhand Char Dham Tirtha Purohit Mahapanchayat) ने आपत्ति जताई है।

“I have a mandir on my name in the North, now I want a temple in the South for my fans.”

